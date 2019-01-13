Bebeğini organları için doğurdu bu anne alkışlanır

ABD'de bir annenin yaptığı fedakarlık ülke gündemine oturdu. Bebeğinin doğar doğmaz öleceğini öğrenen genç anne başka bebeklere organları nakledilsin diye bebeğini doğurdu. Ancak kızına doyamadı.

Bebeğini organları için doğurdu bu anne alkışlanır

AMERİKA Birleşik Devletler’inde (ABD) bir annenin aldığı karar insanı hayrete düşürdü. 23 yaşındaki Anne Krysta Davis, 18 haftalık hamileyken bebeğinin sağlık sorunu olduğunu öğrendi. Doktorlar bebeğin beyninin bir kısmının olmadan doğabileceğini ve kürtaj olunabileceğini söyledi.

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Bebeğini organları için doğurdu bu anne alkışlanır

Bu durumunu öğrenen genç anne doktora bebeğini diğer organlarını durumunu sordu. Diğer organların sağlık durumunun iyi olduğu cevabını ala anne Davis, organ bekleyen bebekler için öleceğini bildiği bebeğini doğurmaya karar verdi.

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Bebeğini organları için doğurdu bu anne alkışlanır

Davis, çiftinin bir kızı oldu ancak bu buruk sevinç çok uzun sürmedi. Rylei adını verdikleri kızı sadece bir hafta hayatta kalabildi. Minik Rylei’nin organları iki bebeğe nakledildi.

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Bebeğini organları için doğurdu bu anne alkışlanır

Kalp kapakçıkları ile 2 bebeğe nefes olan Rylei’nin akciğeri ise bir araştırma vakfına verildi. 6 kilo doğan bebeği için anne Davis ‘Onu taşımak ve aşık olmak için 9 ayım vardı. Onu görmek hiçbir şeyle kıyaslanamaz. Gördüğümde aşık oldum” dedi.

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