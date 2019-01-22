Bebeğini kovada çürüttü 'hamile olduğumu anlamadım' dedi kanınız donacak

İSTANBUL'da doğurduğu bebeğiyle ilgilenmeyip odada bekleterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan anne, hakim karşısına çıktı. Annenin söyledikleri ise insanın kanını dondurdu. Hamile olduğunu anlamadığını iddia eden anne “Hayvansever bir insanım. Kedilerime gayet iyi bakıyorum" dedi.

Bebeğini kovada çürüttü 'hamile olduğumu anlamadım' dedi kanınız donacak

Kadıköy’de yaşayan 28 yaşındaki F.D. isimli kadın iddiaya göre, evlilik dışı ilişkisinden hamile kaldı. Genç kadın çevresindekilerden hamile olduğunu gizledi. Karnının büyümesini ‘kilo aldım’ diyerek açıklayan kadın, ‘hamile misin’ sorularına da ‘kist ameliyatı olduğum için çocuk sahibi olamıyorum’ dedi. Israrla hastaneye gitmeyen F.D.’yi, halsiz düşmesi üzerine komşusu hastaneye götürdü. Yapılan muayene sonucunda çocuk doğurduğu tespit edildi ancak kadın bu durumu yine kabul etmedi.

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Bebeğini kovada çürüttü 'hamile olduğumu anlamadım' dedi kanınız donacak

Gerçek ise komşusunun evine gitmesiyle ortaya çıktı. Kadın evde temizlik yaptığı sırada temizlik kovası içinde havluya sarılı bebek cesedi buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında alınan rapora göre, ceset çürüdüğü için değerlendirme yapılamadığından bebeğin kesin ölüm sebebi tespit edilemedi.

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Bebeğini kovada çürüttü 'hamile olduğumu anlamadım' dedi kanınız donacak

ÖLEN BEBEĞİ İLE YAŞADI....Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından F.D. hakkında “yeni doğmuş bebeğini kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, bebeğin canlı doğduğu ancak kadının doğurduğu bebeğe ilgi göstermeyerek, 5-6 gün yatak odasında bekleterek ölmesine ve çürümesine neden olduğu, sonra da su dolu kovaya koyarak üstünü havluyla kapattığı anlatıldı.

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Bebeğini kovada çürüttü 'hamile olduğumu anlamadım' dedi kanınız donacak

HAMİLE OLDUĞUNU HATIRLAMIYOR...İfadesinde hamile olmadığını ve olayı hatırlamadığını söyleyen F.D., çıkarıldığı mahkemece 11 Ekim 2018 tarihinde tutuklandı. Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık F.D. cezaevinden getirilirken avukatı da salonda hazır bulundu.

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