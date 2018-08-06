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Bebeğini emzirirken poz verdi sosyal medya yıkıldı

Bebeğini emzirirken poz verdi sosyal medya yıkıldı

Victoria's Secret'ın güzeller güzeli modeli Candice Swanepoel , bir aylık oğlunu emzirirken verdiği pozu Instagram hesabından paylaştı. Süper modelin paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 11:36 - Güncelleme: 06-08-2018 12:01

29 yaşındaki Güney Afrikalı süper model, ikinci bebeğini kucağına aldıktan bir ay sonra plajda görüntülenmişti. Doğum kiloları yüzünden eleştirilerin hedefi olan seksi model bebeği Ariel'i emzirirken verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Eleştirileri umursamayan modelin doğum kilolarından büyük ölçüde kurtulduğu da dikkatlerden kaçmadı.

DOĞUM SONRASI KARNIMI GÖSTERMEKTEN UTANMIYORUM
İkinci bebeğine de hamile kalan ve yaklaşık 2 hafta önce doğum yapan Candice, vücudu ile yapılan eleştirilere şöyle cevap vermişti, Bu doğum yaptıktan 12 gün sonraki halim. Eğer söyleyecek kötü bir şeyiniz varsa kendinize bakın. Toplum bazen birbirine karşı zalim olabiliyor. Bu günlerde güzellik standartları kadınlar için imkansız hale geldi. Ben doğum sonrası karnımı göstermekten utanmıyorum. Aslına bakarsanız bundan gurur duyuyorum. Oğlumu tam 9 ay orada taşıdım. Sanırım biraz göbekli olmaya hak kazandım. Bütün bunlar ben bir model olduğum için mi? Evet, biz de normal insanlarız. O yüzden bırakın plajdan huzur içinde keyif alayım."

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