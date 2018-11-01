Bebeğini 14 haftalıkken kaybeden anneden inanılmaz hareket...

Sharron, bunu yapmasının nedenini onun tıbbi atık değil gerçek bir bebek olduğunu kanıtlamak istemesi olduğunu söylüyor. Sharron yaşadıklarını böyle anlattı: "Onu elime aldığımda büyülendim. Kulakları, dili, dudakları, her şey o kadar mükemmeldi ki inanamadım. Ölmüş olsa da ona dokunabilme şansına sahip oldum. Bunun için şükrediyorum."