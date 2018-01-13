Bebeğin yüzündeki yumru gittikçe büyüyordu doktor gördü ve...

46 yaşındaki Valeka Riegel oğlunun yüzünü ilk gördüğünde şoka uğradı. Bebeğin suratının tam ortasında kocaman bir yumru vardı. Hatta gözleri bile gözükmüyordu. Ebeveynleri ultrasonda bebeğin suratının ortasında bir yumru oluştuğunu görmüştü ancak bu kadar büyük olduğunu bilmiyorlardı.







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Daha sonradan bebeğe ensefalosel teşhisi koyuldu. ABD Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre ABD’de 12.200 bebekten sadece 1’i bu hastalıkla dünyaya geliyormuş. Valeka oğlunu ilk gördüğünde şoka girdi ve ağladı. Faith Tap’e “Ne gözlerini, ne burnunu ne de kirpiklerini görebiliyordum” dedi. Zakary bebeğin sağlığı yerindeydi. Sadece nefes almakta güçlük çekiyordu. Bebeğin suratındaki yumrunun alınması için 22 cerrah aynı anda operasyona girdi.



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Zorlu operasyonun ardından anne, bebeğinin suratına bakınca inanamadı. Yumru gitmişti. Bebek kendi başına nefes alabiliyor ve yemek yiyebiliyordu. Anne oğlunun değişimini görünce bir kez daha ağladı. “Kirpiklerinin bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum ve istemsizce ağladım. Kahverengi gözleri büyüleyici” dedi. Twitter

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