Bebeğin yüzündeki yumru gittikçe büyüyordu doktor gördü ve...

Bebeğin yüzündeki yumru gittikçe büyüyordu doktor gördü ve...

46 yaşındaki Valeka Riegel oğlunun yüzünü ilk gördüğünde şoka uğradı. Bebeğin suratının tam ortasında kocaman bir yumru vardı. Hatta gözleri bile gözükmüyordu. Ebeveynleri ultrasonda bebeğin suratının ortasında bir yumru oluştuğunu görmüştü ancak bu kadar büyük olduğunu bilmiyorlardı.



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Bebeğin yüzündeki yumru gittikçe büyüyordu doktor gördü ve...

Daha sonradan bebeğe ensefalosel teşhisi koyuldu. ABD Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre ABD’de 12.200 bebekten sadece 1’i bu hastalıkla dünyaya geliyormuş. Valeka oğlunu ilk gördüğünde şoka girdi ve ağladı. Faith Tap’e “Ne gözlerini, ne burnunu ne de kirpiklerini görebiliyordum” dedi. Zakary bebeğin sağlığı yerindeydi. Sadece nefes almakta güçlük çekiyordu. Bebeğin suratındaki yumrunun alınması için 22 cerrah aynı anda operasyona girdi.

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Bebeğin yüzündeki yumru gittikçe büyüyordu doktor gördü ve...

Zorlu operasyonun ardından anne, bebeğinin suratına bakınca inanamadı. Yumru gitmişti. Bebek kendi başına nefes alabiliyor ve yemek yiyebiliyordu. Anne oğlunun değişimini görünce bir kez daha ağladı. “Kirpiklerinin bu kadar uzun olduğunu bilmiyordum ve istemsizce ağladım. Kahverengi gözleri büyüleyici” dedi.

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Bebeğin yüzündeki yumru gittikçe büyüyordu doktor gördü ve...

Anne, oğlu Zakary’nin yumru alındıktan sonra suratını yokladığını ifade etti. “İlk günler sürekli suratını elliyordu. Sanki, ‘Burada bir şey vardı. Nereye gitti?’ dercesine hareketlerdi bunlar” dedi.

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