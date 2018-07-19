Bebeğin solunum yolu tıkanırsa nasıl ilk yardım yapılmalıdır?

Bebek kısmi olarak tıkanma yaşıyor ise, kendi kendine nefes alması ve öksürmesi için desteklenmelidir. Bunu yapmak için bebek, kucağa alınarak başı yükseltilir veya gazını çıkarıyormuş gibi omza yaslayarak cismi çıkarması beklenir. Bebeğin öksürme sırasında kusması ile kustuğunu yutmamasına dikkat edilmelidir. Nesnenin çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. Bebeğin ağzında yabancı nesne görülüyor ise ve alınabilecek yerde ise alınır. Nesne ilk hamlede alınamamışsa almak için zorlanmaz, çünkü nesne daha aşağıya doğru kayabilir. Yabancı nesne çıkmışsa ve yeterli solunum varsa bebek yan yatırılır. Gerekli görülüyor ise oksijen verilerek hastaneye götürülür. Eğer yabancı nesne görülmüyorsa ve bebeğin durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmalarda ilk yardım ve acil bakım uygulamasına geçilir.

Bebek tam olarak bir tıkanma yaşıyor ise, dönüşümlü olarak “Sırt Vuruşu” ve “Göğüs Basısı” yöntemi uygulanır. Güvenlik sağlanır. Bebeğin ayak tabanına dokunarak bilinci kontrol edilir. Bebeğin bilinci yerindeyse yüz üstü pozisyonda ön kol üzerine yatırılır. Baş, başparmak ve diğer parmakların boynu desteklemesi ile öne doğru eğilir. Bebeğin başı desteklenerek vücuttan aşağıda, gergin olması sağlanır. Bu pozisyon yerçekiminin yardımı ile yabancı cismin kolaylıkla dışarı atılmasını sağlamak için verilir. Bebeğin boğazına bastırmamaya dikkat etmek gerekir. Yerleştirildiği kol, bacağa yaslanarak destek sağlanmalıdır. Bu pozisyonda iken elin topuk kısmıyla skapulalar arasına çok hafif olmayacak şekilde beş kez vurulur. Bu vuruşlar yukarıdan aşağıya doğru yapılır. Diğer kolun üzerine sırt üstü ve başı hafif aşağı gelecek şekilde tek hamlede çevrilir. Çevirme işlemi sırasında sırt vuruşu yapan el, bebeğin başının arkasına yerleştirilerek baş desteklenir. Sırtüstü pozisyonda ve başı aşağıda olacak şekilde kola yatırılan bebeğin başı, arkadan el ile desteklenir. Yatırıldığı kol, bacağa yaslanarak destek alınır. Yabancı cisim çıkmış mı bakılır, görülüyorsa bir hamlede alınır. Yabancı cisim çıkmamışsa sternum üzerinde kalp masajı yapılan noktaya iki parmakla beş kez aşağıya ve ileriye doğru her saniyede bir bası uygulanır. Yabancı nesnenin çıkıp çıkmadığı kontrol edilir. Yabancı nesne çıkana kadar 5 sırta vurma, 5 göğüs basısı işlemine dönüşümlü olarak devam edilir. Yabancı cisim kontrolü ve çıkarma işleminde asla kör dalış yöntemi uygulanmaz. Yabancı nesne çıkmış ise ve yeterli solunumu varsa bebek yan yatırılır.

Kaynak: cevapla.tv