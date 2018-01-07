Bebeği gördüğünde gözlerine inanamadı doktorlar kaçıştı!

Bebeği gördüğünde gözlerine inanamadı doktorlar kaçıştı!

Minik Brenna’nın hikâyesi okuyanları duygulandırıyor ve aynı zamanda ebeveynlerin sevgisinin koşulsuz olduğunu gösteriyor. Sırf çocukları hayal ettikleri gibi görünmüyor diye onlardan vazgeçen anne ve babalar var. Bu tür ilham verici haberler paylaşmamızın nedeni de insanlara aslında neyin önemli olduğunu göstermek. Courtney ve Evan Westlake çiftinin Connor isminde bir oğulları vardı. Courtney’nin hamile olduğunu duyunca çok sevindiler.

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Bebeği gördüğünde gözlerine inanamadı doktorlar kaçıştı!

Her ebeveyn gibi onlar da bir an önce ultrason görüntülerini görmek istiyordu. Doktoru her ziyaret ettiklerinde her şeyin yolunda gittiği söylendi. Courtney ve Evan zamanı gelince bebeklerinin kız olacağını öğrendiler. Connor’un da bir kız kardeşi olacaktı. Yılbaşından hemen önce minik bebek dünyaya geldi.

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Bebeği gördüğünde gözlerine inanamadı doktorlar kaçıştı!

Kızları Brenna’nın suratında deformasyon vardı. Hareket etmiyordu, vücut ısısı çok yüksekti ve hemen her yerinde yaralar vardı. Brenna’yı hemen yoğun bakıma aldılar. Courtney ve Evan kızlarını doğumdan ancak iki hafta sonra kucaklarına alabildiler.

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Bebeği gördüğünde gözlerine inanamadı doktorlar kaçıştı!

Doktorlar bebeğe Harlequin tipi iktiyozis teşhisi koydular. Hastalığı nedeniyle Brenna’nın cildi normalden 10 kat daha hızlı gelişiyordu. Ayrıca vücudunda kızarıklıklar vardı. Tedavisi olmayan hastalığın aynı zamanda ölümcül olduğu biliniyor. Aile gerek kızlarını gerekse de kendilerini zorlu günler beklediğini biliyordu.

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