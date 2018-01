Bebeği gördüğünde gözlerine inanamadı doktorlar kaçıştı!

Her ebeveyn gibi onlar da bir an önce ultrason görüntülerini görmek istiyordu. Doktoru her ziyaret ettiklerinde her şeyin yolunda gittiği söylendi. Courtney ve Evan zamanı gelince bebeklerinin kız olacağını öğrendiler. Connor’un da bir kız kardeşi olacaktı. Yılbaşından hemen önce minik bebek dünyaya geldi.