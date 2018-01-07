Bebeği gördüğünde gözlerine inanamadı doktorlar kaçıştı!

Minik Brenna’nın hikâyesi okuyanları duygulandırıyor ve aynı zamanda ebeveynlerin sevgisinin koşulsuz olduğunu gösteriyor. Sırf çocukları hayal ettikleri gibi görünmüyor diye onlardan vazgeçen anne ve babalar var. Bu tür ilham verici haberler paylaşmamızın nedeni de insanlara aslında neyin önemli olduğunu göstermek. Courtney ve Evan Westlake çiftinin Connor isminde bir oğulları vardı. Courtney’nin hamile olduğunu duyunca çok sevindiler.



