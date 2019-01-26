Bebe Rexha fena patladı: Kalçam büyük diye giyinmeyeyim mi

Ünlü şarkıcı Bebe Rexha, ödül töreni için kıyafet hazırlamayan tasarımcılara ateş püskürdü.

Bebe Rexha fena patladı: Kalçam büyük diye giyinmeyeyim mi

Ünlü şarkıcı Bebe Rexha, yaklaşan Grammy ödül törenine hazırlıklarını sürdürürken hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı. Bunun nedeni ise moda tasarımcılarının "kalçası büyük" olduğu için onu giydirmeye yanaşmaması.

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Bebe Rexha fena patladı: Kalçam büyük diye giyinmeyeyim mi

Sosyal medya sayfasından gelişmeleri duyuran Bebe Rexha, ekibinin aylardır ödül gecesi giyeceği giysi için bir moda tasarımcısı aradığını belirtti. Rexha, "Ama hiçbiri benim kırmızı halı kostümümü tasarlamayı kabul etmedi" dedi.

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Bebe Rexha fena patladı: Kalçam büyük diye giyinmeyeyim mi

Rexha, paylaştığı videoda özellikle de kalçasının fazla geniş bulunduğunu belirtti.

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Bebe Rexha fena patladı: Kalçam büyük diye giyinmeyeyim mi

Rexha "Benim giyim tarzımı ya da müziğimi beğenmiyor olabilirsiniz. Ama hiç kimseye 'Model gibi değilsin sana giysi hazırlayamam' diyemezsiniz" diye seslendi.

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