Bebe Rexha fena patladı: Kalçam büyük diye giyinmeyeyim mi

Ünlü şarkıcı Bebe Rexha, ödül töreni için kıyafet hazırlamayan tasarımcılara ateş püskürdü.

Ünlü şarkıcı Bebe Rexha, yaklaşan Grammy ödül törenine hazırlıklarını sürdürürken hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı. Bunun nedeni ise moda tasarımcılarının "kalçası büyük" olduğu için onu giydirmeye yanaşmaması. Twitter

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Sosyal medya sayfasından gelişmeleri duyuran Bebe Rexha, ekibinin aylardır ödül gecesi giyeceği giysi için bir moda tasarımcısı aradığını belirtti. Rexha, "Ama hiçbiri benim kırmızı halı kostümümü tasarlamayı kabul etmedi" dedi. Twitter

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Rexha, paylaştığı videoda özellikle de kalçasının fazla geniş bulunduğunu belirtti. Twitter

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