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BDDK'dan yeni dolar hamlesi!

BDDK'dan yeni dolar hamlesi!

BDDK aşırı yükselen dövize karşı yeni bir adım attı. Bankaların swap işlemlerinde öz kaynak sınırı yüzde 50'den yüzde 25'e çekildi. Dolar ve euro kararın açıklanmasıyla birlikte hızlı düşüş yaşadı.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 09:51 - Güncelleme: 15-08-2018 09:51

BDDK swap işlemleri ile ilgili düzenlemede değişikliğe gitti. Dolardaki spekülasyonu önlemek için swap işlemlerinde özkaynak sınırı yüzde 50'den yüzde 25'e düşürdü. "Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 25’ini geçemeyecek" denildi.

BDDK'nın bu kararının ardından dolar ve euro sert düştü.

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