BDDK'dan kredi vadeleriyle ilgili flaş karar

BDDK bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağı yayımladı. Taslakta bazı amaçlar hariç tüketici kredilerinin vadesi 36 ay olarak belirlendi.

Kurumdan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kredi kartı taksit sayısı ve ihtiyaç kredileri vade sınırlarına ilişkin yönetmeliklerde değişiklik yapılmasını içeren taslaklar hazırlandı. Değişiklik taslakları, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve makroekonomik dengelenme sürecinin desteklenmesi kapsamında hazırlandı. Makro ihtiyati düzenlemeleri içeren değişiklik taslakları bugün itibarıyla ilgili tarafların görüş ve değerlendirmelerine açıldı."