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BDDK'dan flaş karar: Swap işlemlerine sınır getirildi!

BDDK'dan flaş karar: Swap işlemlerine sınır getirildi!

Asya piyasaları açılıp dolar 7 liranın üstüne çıkınca BBDK'dan bir son dakika kararı geldi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Swap işlemlerine sınır getirildiğini duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 00:15 - Güncelleme: 13-08-2018 00:52

Dolar kurundaki dalgalanmaların ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Swap işlemlerine sınır getirdiğini açıkladı.

BDDK tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri ile yine bu mahiyetteki swap benzeri (spot + vadeli döviz işlemi) işlemler toplamı bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %50’sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

SWAP NEDİR?

Swap, kelime anlamı olarak 'değiş, tokuş, takas' anlamına gelir. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

Forex işlemlerinde, alınan para borç verilir, satılan para ise borçlanılır. Swap bedelleri, işlem yapılan döviz kurunda pozisyon durumuna bağlı olarak,  düşük faiz ve yüksek faiz  ilişkisine göre hesaplanır.

İki para biriminden yüksek faizli olanı satıp, düşük faizli olan alınıyorsa, düşük faizli para biriminin gecelik taşıma maliyeti ödenmeye razı olunmuştur ve yatırımcının hesabına swap maliyeti olarak yansıtılır.

Örneğin; USD/TRY alım (uzun) pozisyonu olan yatırımcı piyasa diline göre TL para birimini satıp daha düşük faizli olan USD para birimini almış olduğu için bu işlemin yatırımcıya swap adı altında (–) yönlü bir bedeli ortaya çıkacaktır.

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