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BBP'den 24 Haziran için kritik mesaj

BBP'den 24 Haziran için kritik mesaj

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "16 Nisan'da nerede duruyorsak bugün de orada duruyoruz. İnşallah 24 Haziran'da da aynı yerde durmaya devam edeceğiz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 18:32 - Güncelleme: 24-04-2018 18:32

BBP Genel Başkanı MustafaDestici, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal ve Mustafa Şentop ile seçim ittifakını görüşecek. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici parti binasının önünde yaptığı basın açıklamasında “BBP olarak 16 Nisan'da sistem değişikliğine evet dedik. Bu evetlerin çıkması noktasında da sahada da günümüzün yettiği kadar çalıştık. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerle birlikte inşallah Türkiye tamamen yeni sistemle yönetilmeye başlayacak.

AKP ile MHP arasında bir cumhuriyet ittifakı başladığında bunu çok doğru bulduğumuzu ve desteklediğimizi net bir şekilde ifade ettik. Daha sonraki süreçte de bu ittifakın içerisinde yer alacağımızı belirttik. BBP'nin duruşu nettir. Bugün AKP'den arkadaşlarımız bizi ziyaret edecek. Onları dinleyeceğiz ve biz de onlara bu ittifakla ilgili görüşlerimizi ifade edeceğiz. Önümüzdeki günlerde de Cumhurbaşkanımız ile bir araya geleceğiz” dedi. 

AK Parti heyetiyle neleri görüşeceği sorusunu yanıtlayan Destici, “İttifaklar yasal hale getirildi. İttifak yapacak partiler arasında bir mutabakata bağlanması gerekiyor. Biz de bugün ve bundan sonraki süreçte bunları konuşacağız. BBP'nin duruşu nettir. 16 Nisan'da nerede duruyorsak bugün de orada duruyoruz. İnşallah 24 Haziran'da da aynı yerde durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Destici, 23 Nisan özel oturumunda çok rahatsız olduğunu kaydederek, hiç kimsenin tasvip etmeyeceği davranışların olduğunu dile getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 24 Nisan 2018 19:04 Muhsin Yazicioglu olmasaydi ne sizin adiniz söylenirdi ne de yüzünüze bakan olurdu. Rahmetlinin kemiklerini sizlatmayin yeter.

    CEVAP YAZ 1 3

  • Misafir 24 Nisan 2018 19:41 Reklam için partylere verilen hibe millete verilse ,MİLLETÇE MİLYONER OLURUZ,bence böyle yapsalar daha çok hatırda kalırlar,

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KİMDİR ?
Mustafa Destici
MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 1966 yılında Eskişehir’in Günyüzü İlçesi Gecek köyünde doğdu. İlk tahsilini Günyüzü İlçesinde, Orta tahsilini Sivrihisar il&cced

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