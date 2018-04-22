  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

BBP lideri Destici'den seçim yardımı isyanı

BBP lideri Destici'den seçim yardımı isyanı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim yardımıyla ilgili Meclis'te görülen teklifin eksik, hukuksuz ve haksız olduğunu ileri sürdü. Destici, seçime katılan partilere taban paranın verilmesini istediklerini kaydetti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-04-2018 22:49 - Güncelleme: 22-04-2018 22:49

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mecliste görüşülen teklifte "eksik, hukuksuz ve haksız buldukları bir husus bulunduğunu" belirterek "Uyum yasaları yapılırken, 'seçim yardımı' adı altında dağıtılan 548 milyon liranın içerisinden seçime girmeye hak kazanan partilere bir taban paranın verilmesini teklif ediyoruz" dedi.

Partisinin, "erken seçim" gündemi ile toplanan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında konuşan Destici, seçimlerden sonra eski sistemden tamamen kurtulacağını söyledi.

Erken seçim kararı alınmasının ardından 16 Nisan'da kabul edilen sistemi anayasa maddeleriyle uyumlu hale getirmek için 8 maddelik bir uyum yasası teklifinin Meclise sunulduğunu hatırlatan Destici, bu düzenlemelerin zorunlu olduğunu söyledi.

"EKSİK, HUKUKSUZ VE HAKSIZ"

Siyasi partilere yapılan Hazine yardımı kapsamında AK Parti, CHP, MHP ve HDP'ye ocak ayında 274 milyon lira verildiğini, seçim yardımı adıyla bu partilere 548 milyon lira daha ödeneceğini ifade eden Destici, Mecliste görüşülen teklifte "eksik, hukuksuz ve haksız buldukları bir husus bulunduğunu" belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani toplam bu yıl içerisinde 4 partiye Hazineden verilecek para 822 milyon Türk Lirası. Henüz Yüksek Seçim Kurulu, seçimlere katılacak partileri açıklamadı ama ocak ayını esas alırsak 9 siyasi partinin seçimlere katılacağı açıklanmıştı. 4'ü 822 milyonu paylaşan partiler. Geriye 5 parti kalıyor. Adı 'seçim yardımı' olan 548 milyonun sadece 25 milyonu, diğer seçime katılmaya hak kazanan partilere 5'er milyon olarak verilseydi ne olurdu acaba? Demokrasimiz güçlenirdi. Adalet, az da olsa hak, hukuk tecelli etmiş olurdu. Biz uyarılarımızı, tekliflerimizi yaptık ama maalesef sadece iktidar partisiden değil, diğer muhalefet partilerinden de hiçbir cevap alamadık. Hiçbirisi 822 milyonu bir başkasıyla paylaşmak istemedi. Adaletsizlikten, hukuksuzluktan bahseden şu anda en çok bu konuyu gündeme getiren ana muhalefet partisinin ve diğer muhalefet partilerinin de sesi çıkmadı. Henüz vakit geçmiş değil. Uyum yasaları yapılırken, bu konuda ivedilikle bir düzenleme yapılmasını ve 'seçim yardım' adı altında dağıtılan 548 milyonun içerisinden, seçime girmeye hak kazanan partilere bir taban paranın verilmesini teklif ediyoruz."

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN BBP lideri Destici'den seçim yardımı isyanı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 22 Nisan 2018 23:42 O yuzdenmi destek veriyorsunuz

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro