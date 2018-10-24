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BBP lideri Destici'den Cumhur ittifakı açıklaması

BBP lideri Destici'den Cumhur ittifakı açıklaması

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhur İttifakı tartışmalarıyla ilgili olarak "Biz Büyük Birlik Partisi olarak, Cumhur İttifakı'na sadığız ve Cumhur İttifakı'nın yanındayız" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 14:20 - Güncelleme: 24-10-2018 14:20

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Destici yerel seçimlerde ittifakın bozulması kararıyla ilgili  "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye, yerel seçimlerde ittifakın sonlandırılması kararını bir kez daha gözden geçirmelerini ve konuyu tekrar konuşmalarını arzu etme noktasında görüşlerimizi paylaşmak için randevu taleplerimizi ilettik" diye konuştu. 

BBP Lideri Destici, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

‘GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞMAK İÇİN RANDEVU TALEPLERİMİZİ İLETTİK’
Yerel seçimlerde ittifak yapılmamasının Cumhur İttifakını zedeleyeceğini belirten Destici, şunları söyledi:

"Çünkü Cumhur İttifakı, siyasi partilerin değil, milletin karar verdiği bir birlikteliktir. 24 Haziran seçimlerinde de milletimiz, Cumhur İttifakına olan desteğini sandıkta ortaya koymuştur. Bu sebeple, yeni sistemin de kalıcı hale getirilmesi için Cumhur İttifakının mecliste birlikteliği olmazsa olmazdır. Bu ittifak, ülkemizin atlattığı en büyük badire olan 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra, milletimizin hızlıca toparlanmasını sağlayan en önemli unsur olmuştur. Ulusal güvenliğimizi tahkim etmek için gerçekleştirdiğimiz, cumhuriyet tarihinin en kapsamlı terörle mücadele sürecinin itici gücü olmuştur. Türkiye’nin bekası için, kalkınma için, büyümenin sürekliliği yönetimde istikrar temsilde adalet için hayata geçirilen yeni yönetim sisteminin dinamosu olmuştur. Bu sebeple, Türkiye’nin içinde bulunduğumuz ekonomik savaştan ve dış güçlerin entrikalarından daha güçlü çıkabilmesi için, bu ittifakın bozulmasına içeride ve dışarıda kimlerin el ovuşturduğu, kimlerin sevindiğini hesaba katarak, iki partinin de bu süreci bir kez daha düşünmesi gerektiğine inanıyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak, Cumhur İttifakı’na sadığız ve Cumhur İttifakının yanındayız. Bu sebeple, bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye, yerel seçimlerde ittifakın sonlandırılması kararını bir kez daha gözden geçirmelerini ve konuyu tekrar konuşmalarını arzu etme noktasında görüşlerimizi paylaşmak için randevu taleplerimizi ilettik. İnanıyorum ki değerli liderlerimizin birleştirici tutumuyla bu konuyu gündemden çıkaracağız. Biz de iki tarafla görüşüp, siz değerli kamuoyuyla konu hakkındaki kanaatlerimizi çok yakın bir süre içerisinde paylaşacağız."

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Kaynak : DHA

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