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BBP lideri Destici'den bedelli askerlik ücretine itiraz! 'Adil değil'..

BBP lideri Destici'den bedelli askerlik ücretine itiraz! 'Adil değil'..

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bedelli askerlik için belirlenen 15 bin liralık bedele itiraz etti. "Biz, herkes için 15 bin TL rakamını adil bulmuyoruz" diyen Destici, "Herkesin kendi bütçesine, gelirine göre altından kalkabileceği bir rakamın belirlenmeli" dedi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 14:39 - Güncelleme: 18-07-2018 15:19

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, bedelli askerlik teklifiyle ilgili, "Herkes için 15 bin TL rakamını adil bulmuyoruz. Burada gelire göre bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Herkesin kendi bütçesine, gelirine göre altından kalkabileceği bir rakamın belirlenmesi lazım" dedi.

OHAL'İN KALKMASI BİR DÖNÜM NOKTASI... OHAL uygulamasının son bulduğunu hatırlatan Destici, "Bugün itibarıyla artık OHAL uzatılmayacak ve OHAL dönemi Türkiye'de sona eriyor. İnşallah bunun da ülkemiz ve milletimiz açısından hayırlı olacağına inanıyorum. Artık Türkiye'nin hızla normalleşmesi lazım. Bunu da önemsiyoruz. Meselelerini çözme, aşma noktasında OHAL'in uzatılmamasını da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KİŞİSEL OLARAK BEDELLİYE KARŞIYIZ AMA... Bedelli askerlik konusuna değinen Destici, "Biz başından itibaren şunu ifade ettik; ilkesel olarak bedelliye karşıyız ama bu çıkacak. Eğer çıkacaksa da o zaman birtakım önerilerimiz ve tekliflerimiz var. Burada da yine doğrunun yapılması, adaletin tesis edilmesi ve varsa mağduriyetlerin giderilmesi, yığılmaların önlenmesi adına biz bunları söylüyoruz." dedi.

HERKES İÇİN 15 BİN LİRA ADİL DEĞİL... Destici, adaletin tesis edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Yaş 25, gün 28, bedel 15. Bu kadar tik tak şeklinde olmaması lazımdır. Yaşa ve güne bir itirazımız yok. Mutlaka bir askeri elbiseyi giyip temel eğitimi almaları gerekiyor. Biz, herkes için 15 bin TL rakamını adil bulmuyoruz. Burada gelire göre bir düzenlemenin yapılmasını istiyoruz. Herkesin kendi bütçesine, gelirine göre altından kalkabileceği bir rakamın belirlenmesi lazım" şeklinde konuştu.

ZENGİNDEN DAHA ÇOK FAKİRDEN DAHA AZ...  "Devletin eğer buradan bir beklentisi varsa o zaman yüksek geliri olanlara yüksek, düşük geliri olanlar düşük vererek yine bu dengeyi sağlayabilir ve hatta daha yüksek gelirde elde edebilir" diyen BBP lideri Destici, "En son çıkarılan bedelli askerlikten 250 bin civarında faydalanan olmuş. Madem bir milyona yakın insandan bahsediliyor o zaman hepsinin faydalanabileceği bir düzenleme yapılması lazım. Baştan savmamak lazım. 'Biz çıkardık gerisi ne olursa olsun' dememek lazım" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • ttttttttttt 18 Temmuz 2018 15:35 hadi be koltuk için partisine ihanet edenlerden fayda gelirmi

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