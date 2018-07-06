  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

BBP lideri Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu...

BBP lideri Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu...

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Millet İttifakı, tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemek, Cumhur İttifakı'nı başarısız kılmak üzerine kurulmuştu. Seçime yönelikti ve bitti. 'Öküz öldü ortaklık bozuldu'.." dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-07-2018 16:03 - Güncelleme: 06-07-2018 16:13

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Millet İttifakı, tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemek, Cumhur İttifakı'nı başarısız kılmak üzerine kurulmuştu. Bütün bunu önceleyenlerin bir araya geldiği bir ittifaktı. Seçime yönelikti ve bitti. 'Öküz öldü ortaklık bozuldu' diye Anadolu'da bir laf var. Onların böyleydi işin doğrusu." dedi.

Destici, Cebeci Camisi'nde kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Seçim sonuçlarının Türkiye'ye hayırlı olmasında temennisinde bulunan Destici, Cumhur İttifakı'nın her iki seçimi de kazandığını söyledi.

YEREL SEÇİMLERDE DE İTTİFAKI SÜRDÜRECEĞİZ... Destici, Cumhur İttifakı'nın devletin bekası, ülkenin bütünlüğü ile milletin istiklali ve istikbalini önceleyerek kurulduğunun altını çizerek, "Bizim ittifakımız, aynı amaçla devam ediyor. TBMM ve TBMM dışında da inşallah önümüzdeki yerel seçimlerde de biz bu ittifakı sürdüreceğiz." diye konuştu.

BİR SAĞDAN BİR SOLDAN BİR DE ORTADAN... Millet İttifakı'nın ise seçime yönelik bir oluşum olduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti: "Bir sağdan bir soldan bir ortadan. Her ne kadar HDP resmi olarak bu ittifakın için de olmasa da fiili olarak vardı. Cumhur İttifakı adayı dışındaki adaylardan ve parti genel başkanlarından hep şunu duyduk; ikinci tura kim kalırsa muhalefetten ister Muharrem İnce, ister Meral Akşener, ister Selahattin Demirtaş onu destekleyeceklerini açıkladılar. TBMM'de yine iş birliği yapacaklarını, çoğunluğunu elde edeceklerini açıkladılar. Millet İttifakı, tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmemek, Cumhur İttifakı'nı başarısız kılmak üzerine kurulmuştu. Bütün bunu önceleyenlerin bir araya geldiği bir ittifaktı. Seçime yönelikti ve bitti. 'Öküz öldü ortaklık bozuldu' diye Anadolu'da bir laf var. Onların böyleydi işin doğrusu."

YAPMACIK BİR İTTİFAKTI VE BOZULDU... Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'nda sonuna kadar bu birlikteliği koruyacaklarını ve TBMM Başkanlığı seçiminde de yine Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyeceklerini aktardı. Diğer ittifak partilerinin hepsinin ayrı ayrı TBMM Başkanı adayı olacağını anlatan Destici, "Dolayısıyla yapmacık bir ittifaktı ve bozuldu. Bir sonraki seçimi bekleyeceklerini düşünüyorum. Yine bir seçim geldiğinde birileri devreye girecek. Dışarıdan, içeriden birtakım eller ve onları bir araya getirmeye çalışacaklar." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN BBP lideri Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 06 Temmuz 2018 16:57 Milletimiz de buna inandığı için Millet ittifakına yeterli desteği vermedi zaten...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Mustafa Destici
MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve 27. Dönem Ankara Milletvekili Mustafa Destici, 1966 yılında Eskişehir’in Günyüzü İlçesi Gecek köyünde doğdu. İlk tahsilini Günyüzü İlçesi

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro