BBP kendi listesiyle mi yer alacak? Son kararı Erdoğan verecek

AK Parti ile MHP arasında kurulan ‘Cumhur İttifakı’nın genişleyip genişlemeyeceği merak edilirken, Büyük Birlik Partisi (BBP) ile AK Parti heyetleri arasında bir görüşme gerçekleşti. BBP Genel Merkezi'ndeki zirveye, AK Parti'yi temsilen parti sözcüsü Mahir Ünal ile Meclis Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş katıldı.

ÜNAL: ERDOĞAN, BU HAFTA DESTİCİ İLE GÖRÜŞECEK

Görüşme sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşeceğini açıkladı.

DESTİCİ: BİZ KENDİ KURUMSAL KİMLİĞİMİZLE OLMAK İSTERİZ

BBP Lideri Destici de açıklamasında "İşin başından beri ittifakın yasal hale getirilmesinin doğru olduğunu savunduk. Biz de Cumhur ittifakını desteklediğimizi, BBP olarak bu ittifakın içinde olacağımızı açıkladık. Bugün AK Parti heyeti bizleri ziyaret etti. BBP kendi amblemiyle mi kendi listesiyle mi yer alacak? İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızla yapacağımız görüşme sonrası bunu netleştirmiş olacağız. Elbette ki biz kendi kurumsal kimliğimizle girmeyi arzu ederiz. Bu sadece bizim değil Cumhur ittifakının birlikte vereceği karardır, bu karara da saygılı oluruz. BBP'nin parlamentoda temsil edilmesi de bu anlamda çok önemlidir. Cumhurbaşkanlığı seçimleri en az parlamento seçimleri kadar değerlidir" dedi.

DESTİCİ'YE ABDULLAH GÜL SORUSU

Destici, Abdullah Gül'ün adaylık için isminin geçmesiyle ilgili bir soruya "Onun da yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Gül'ün 2007'ye dönmesi lazım. 367 krizi vardı. Gül'ün seçilmemesi için her türlü yolu denemiş kişiler vardı. Bu muhasebeyi yapacaktır" diye konuştu.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşmesi beklenen iki parti arasındaki diyalog, AK Parti Genel Merkezi'ndeki erken seçim mesaisi nedeniyle bugüne ertelenmişti.

Görüşme sonrası bir açıklama yapması beklenen Mahir Ünal'a, dün, ittifaka katılım olup olmayacağı sorulmuş yanıt da, "Herkese kapımız açık" olmuştu. BBP’den, 'Cumhur İttifakı' kurulduktan sonra hem ittifaka hem de Erdoğan'a destek açıklamaları gelmişti.