BBP ittifakta nasıl yer alacak ? Mustafa Destici'den flaş sözler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Beştepe'de saat 15.25'te başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

DESTİCİ: KISA SÜREDE KARAR VERİLECEK

Görüşme sonrası açıklama yapan Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı'nın yanındayız. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde tavrımız budur. Şeklinin nasıl olacağı noktasına gelince o konuyla ilgili düşünceleri Cumhurbaşkanımızla paylaştım. BBP kendi kurullarıyla birlikte ittifakın içinde nasıl yer alacağına çok kısa içinde karar verecektir" dedi.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ

AK Parti heyeti daha önce BBP'ye giderek Destici ile bir görüşme yapmıştı. Mustafa Destici 'Cumhur İttifakı'nda yer almak istediklerini, ittifakı desteklediklerini söylemişti.