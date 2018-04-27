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BBP ittifakta nasıl yer alacak ? Mustafa Destici'den flaş sözler

BBP ittifakta nasıl yer alacak ? Mustafa Destici'den flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Beştepe'de 1 saat görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Mustafa Destici, "BBP kendi kurullarıyla birlikte ittifakın içinde nasıl yer alacağına çok kısa içinde karar verecektir" dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 17:11 - Güncelleme: 27-04-2018 17:11

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü. Beştepe'de saat 15.25'te başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. 

DESTİCİ: KISA SÜREDE KARAR VERİLECEK
Görüşme sonrası açıklama yapan Mustafa Destici, "Cumhur İttifakı'nın yanındayız. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde tavrımız budur. Şeklinin nasıl olacağı noktasına gelince o konuyla ilgili düşünceleri Cumhurbaşkanımızla paylaştım. BBP kendi kurullarıyla birlikte ittifakın içinde nasıl yer alacağına çok kısa içinde karar verecektir" dedi. 

DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞÜLMÜŞTÜ
AK Parti heyeti daha önce BBP'ye giderek Destici ile bir görüşme yapmıştı. Mustafa Destici 'Cumhur İttifakı'nda yer almak istediklerini, ittifakı desteklediklerini söylemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • ülküc kale 27 Nisan 2018 17:53 yüzde 0.0000001 ancak bbp

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 1966 yılında Eskişehir’in Günyüzü İlçesi Gecek köyünde doğdu. İlk tahsilini Günyüzü İlçesinde, Orta tahsilini Sivrihisar il&cced

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