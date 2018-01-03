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BBP Genel Merkezi'nde yangın çıktı!

BBP'nin Ankara'daki Genel Merkezi'nde yangın çıktı. Yangına sebep olan patlamanın Genel Başkan Mustafa Destici'nin odasındaki klimadan kaynaklandığı açıklandı.

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Eklenme Tarihi: 03-01-2018 17:14 - Güncelleme: 03-01-2018 17:19

ANKARA'da, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici'nin 4 katlı genel merkez binasının en üst katındaki makam odasında, klimanın patlaması sonucu yangın çıktı. Destici bir alt katta toplantıdayken çıkan yangında, özel kalem müdürü ve koruma polisi dumandan etkilendi.

Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan BBP Genel Merkezi'nde akşam saatlerinde, Genel Başkan Mustafa Destici'nin makam odasındaki klimanın henüz belirlenmeyen bir nedenle patlaması sonucu yangın çıktı. Yangında, Destici'nin özel kalem müdürü Özcan Ünal ile koruma polisi Fatih Demet dumandan etkilendi. İhbar üzerine genel merkeze çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken, dumandan etkilenen Ünal ve Demet, ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi.

BBP Lideri Mustafa Destici, tedavi edilen çalışma arkadaşlarını ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Olay anında Destici'nin parti üst düzey yöneticileriyle birlikte bir alt katta Divan Toplantısı'nda olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DESTİCİ AÇIKLAMA YAPTI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezindeki çıkan yangın sonrası açıklama yaptı. Geçmiş olsun dileklerinde bulunan Destici, "Öncelikle sağlık ekibimize, itfaiyeye ve polis ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Yangın başlangıcında polis ekibinin burada geçerek hemen itfaiyeyi harekete geçirdi. İtfaiye çok hızlı bir şekilde olaya müdahale etti. Yangın tamamen söndürüldü. Yukarıda emniyet olay yeri ekipleri inceleme yapıyor" dedi.

Yangın sırasında bir alt katta toplantı halinde olduklarını söyleyen Destici, "Divan toplamızın sonlarına doğru bir anda yukarıda patlama sesi duyuldu. Arkadaşlara 'bir bakın' dedik. Giden arkadaşlarımız geri dönmeyince bir arkadaş daha gönderdik, 'Yangın var' dediler. Binayı çok süratli bir şekilde boşattık. Daha sonra bilgi aldık. Yangın sırasında odam boştu. Özel kalem müdürümüz patlama sesini duyuyor, içeri girdiğinde etrafı duman kapladığını fark ediyor, odanın camlarını açıyor. Camları açıp havalandırma çalıştığı sırada kendisi hareket edemez hale geldi. Diğer arkadaşlar müdahale etti" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI, BAŞBAKAN ARADI"

Yangının klimanın patlaması sonucu çıktığını tahmin ettiklerini söyleyen Destici, "İtfaiye yangını söndürdü. Emniyet şu anda inceleme yapıyor. Sonrasında olay açığa kavuşacak. Allah'a hamt ediyoruz ki büyük bir bela olmadan can kaybı olmadan bunu atlattık. Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere yetkililer arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bilgi aldılar. Herkes hassasiyet gösterdi. Başta emniyet olmak üzere itfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi. 

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi telefonla arayarak genel merkez binasında çıkan yangın hakkında bilgi aldı, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 03 Ocak 2018 19:02 yazik kardesim kapat partiyi dön MHP ye masraf ettiginize deger mi?

    CEVAP YAZ 1 4
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