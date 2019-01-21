BBC’den Fenerbahçe'yle ilgili bomba analiz!

Ligde tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, Bursaspor deplasmanında oynayacağı maçtan 3 puanla dönmenin hesaplarını yaparken camianın üzerindeki kara bulutların dağıtmak istiyor. Kritik maç öncesinde BBC Sport'ta sarı lacivertli takımla ilgili bir analiz yayınlandı. Matt Davis imzasıyla yayınlanan incelemede, Fenerbahçe'nin neden krizde olduğu sorusuna yanıt arandı.

"ARSENAL VEYA LIVERPOOL'UN KÜME DÜŞME HATTINDA OLDUĞUNU HAYAL EDİN"

Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğunun olduğu ve geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitirdiği belirtilirken, 1959 yılından bu yana sarı lacivertlilerin en düşük puanla ilk yarıyı tamamladığı vurgulandı. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu krizi anlatmak için "Liverpool veya Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de küme düşme bölgesinde olduğunu hayal edin ve resmi görün" ifadeleri kullanıldı.

YABANCI TRANSFERLERİYLE POPÜLERDİ

Fenerbahçe'nin geçmiş dönemlerde Jay-Jay Okocha, Pierre van Hooijdonk, Alex, Nicolas Anelka, Roberto Carlos, Dirk Kuyt, Nani ve Van Persie gibi dünyaca ünlü yabancı futbolcuları transfer etmesiyle ünlü bir takım olduğu vurgulandı. Şu anda kadroda eski Liverpool'lu Martin Skrtel ile birlikte Roberto Soldado, Andre Ayew, Islam Slimani ve Mathieu Valbuena gibi önemli futbolcuların yer aldığı belirtildi. Türk gazeteci Bağış Erten'in de görüşlerinin alındığı incelemede Bağış Erten, "20 yılın en zayıf kadrosu. Takımın kalitesi gerçekten çok kötü" dedi.

COCU 10 MAÇIN 5'İNİ KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin sezona Phillip Cocu ile başladığı ve Hollandalı teknik adamın 10 lig maçının 5'ini kaybettiği vurgulandı. Bağış Erten, "Guardiola veya Klopp olsa daha iyisini yapabilir miydi? Emin değilim. Bu tür bir takımla başarılı olmalarını bekleyemiyorsunuz" dedi.

EKONOMİK OLARAK ZOR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Fenerbahçe'nin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği ve UEFA'nın Finansal Fair-Play kurallarına uymak zorunda olduğu ifade edildi. Ali Koç'un 20 yıllık Aziz Yıldırım döneminden sonra başkanlığa geçtiği ve Sportif Direktör olarak Damien Comolli'yi göreve getirdiği belirtildi. Ali Koç'un bu yıl 60 milyon euro kar elde etmeleri gerektiğini söylediği ve "Süper Lig şampiyonluğu için Avrupa'dan ceza almayı göze alabiliriz" dediği aktarıldı.

''YANAL ŞU ANDA KURTARICI''

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın mevcut durumu düzeltebileceğine dair camiada bir iyimserlik olduğu belirtildi. Ersun Yanal ile 20. şampiyonluğun kazanılacağına inancın fazla olduğu belirtilirken, Bağış Erten'in "Yanal şu anda bir kurtarıcı. Takım şu anda en dipte ve Ersun Yanal daha kötüsünü yapamaz. Hiç kimse küme düşeceklerine inanmıyorum. Muhtemelen ilk 10 ya da ilk 6'da bitireceklerdir. İlk 6'ya girmeleri başarı olacaktır" yorumuna da yer verildi.