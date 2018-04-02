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BBC spikerinden Can Dündar'a tarihi kapak

BBC spikerinden Can Dündar'a tarihi kapak

MİT TIR'larıyla ilgili hakkında açılan dava sonrası yurt dışına kaçan Can Dündar, BBC News kanalında yaşadıklarını anlattı. MİT TIR'larıyla ilgili haberini savunan Dündar'a, BBC spikeri ise tarihi bir cevap verdi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 20:36 - Güncelleme: 02-04-2018 20:36

Firari Can Dündar, BBC News kanalında FETÖ'nün servis ettiği MİT TIR'ları görüntülerini yayınlamasıyla birlikte hakkında açılan davalarla ilgili konuştu. Dündar, 'gizli operasyon' iddiasını dile getirince BBC spikerinden beklemediği bir cevapla karşılaştı.

BBC News spikeri, Can Dündar'a 2015 yılındaki MİT TIR'larıyla ilgili haberin detaylarını sordu. Muhabirin, "2015 yılında yaptığınız haberin devletle ilişkinizde çok büyük bir baskı yaratacağını bildiğiniz halde neden yaptınız?" sorusuna vatan haini Dündar, "Tabi ki biliyorduk. Ve hatta bir şekilde bekliyorduk. Çünkü bir gazeteci olarak tabi ki bu konuda gerçekçi olmanız gerekiyor ama siz olsanız ne yapardınız? Yani ortada gerçek bir hikaye var, hükümetiniz yasal olmayan bir şey yapıyor ve bunu saklıyor ve buna devlet sırrı diyor. Ve sizde bir gazetecisiniz ve bu sizin göreviniz" şeklinde yanıt verdi.

Devletin gizli operasyonlarını kimsenin bilmemesine ve bu operasyonların amacının bu olduğuna dikkat çeken muhabire Dündar, "Bu, Türkiye'nin İrangate skandalıydı. Bu yüzden devlet sırrı sayılmaz, Erdoğan'ın sırrıydı ve yasal olmayan bir şekilde Suriye Savaşı'na dahil olmaya çalışıyordu" sözleriyle aklınca kendini savunmaya çalıştı.

Devletin gizli operasyonlarının ifşa edilmemesinin ısrarla altını çizmesine rağmen kendini savunan Can Dündar'a, İngiliz muhabirden hiç beklenmedik bir tepki geldi.

İngiltere ve Amerika'da bunun suç olduğunu belirten muhabir, "Kendinizi farklı bir ülkede yaşayan bir gazetecinin yerine koyun. Dürüst olmak gerekirse, eğer bir İngiliz gazeteci, İngiltere'de ordu istihbaratının ilişkilerinin derinine inmeye çalışsaydı veya aynı şekilde Amerika'da, çok ciddi sorunlarla karşılaşırlardı. Bizde Devlet Sırları Kanun Maddesi mevcut" diyerek Can Dündar'a tepki gösterdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Hukuk 02 Nisan 2018 21:57 Adam vatan haini. Moderator uluslarasi hukukta da bunun vatan haini oldugunu soyluiyor. Vatan haini lafini yorumcu vatan haini begenmiyor.

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