BBC Sarıkamış'ın yaban hayatını Dünya'ya tanıtacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, KuzeyDoğa Derneği ve İngiliz devlet kanalı BBC görevlilerinden oluşan 16 kişilik bilim ekibince çekilen yaban hayatı belgeseli ile Sarıkamış'ın bozayıları, yaban hayatı, muhteşem doğası ve coğrafyası 200'den fazla ülkede milyonlarca kişiye tanıtılacak.

BBC Sarıkamış'ın yaban hayatını Dünya'ya tanıtacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, KuzeyDoğa Derneği ve İngiliz devlet kanalı BBC görevlilerinden oluşan 16 kişilik bilim ekibince çekilen yaban hayatı belgeseli ile Sarıkamış'ın bozayıları, yaban hayatı, muhteşem doğası ve coğrafyası 200'den fazla ülkede milyonlarca kişiye tanıtılacak. KuzeyDoğa Derneği, bilim insanları ve BBC görevlilerinden oluşan 16 kişilik profesyonel bir ekip, geçen yaz iki ay süreyle Kars'ın Sarıkamış ilçesi ormanlarında yaban hayatı konulu belgesel çekimi yaptı.

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BBC Sarıkamış'ın yaban hayatını Dünya'ya tanıtacak

BBC'nin Türkiye'de çektiği ilk yaban hayatı belgeseli olan yapımın çekimleri için BBC'nin özel tasarladığı ve Kars Sanayi Sitesi'nde iyileştirilen kameralar, uydu vericili bozayılara takıldı.Bu kameralar ile ekibin bölgedeki çalışmalarıyla çekimi yapılan ve bozayıların yaşamının ele alındığı belgesel bir süre önce yayımlanmaya hazır hale getirildi. Belgesel, dünyada 200'den fazla ülkede 372 milyon izleyicisi olan BBC ve ABD'de 63 milyon izleyicisi bulunan ABD devlet kanalı PBS'de yayımlanacak.

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BBC Sarıkamış'ın yaban hayatını Dünya'ya tanıtacak

Böylece Kars'ın ve Sarıkamış'ın bozayıları, yaban hayatı, muhteşem doğası ile coğrafyası İngiltere ve ABD'nin de yer aldığı 200'den fazla ülkede milyonlarca kişiye tanıtılmış olacak.

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BBC Sarıkamış'ın yaban hayatını Dünya'ya tanıtacak

Utah ve Koç üniversiteleri öğretim üyesi KuzeyDoğa Derneği Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin desteğiyle 2012'de de National Geographic'in Türkiye'de ilk kez kamera takılan bozayıların hayatını belgesele taşıdığını aktardı.

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