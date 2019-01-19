Bayrampaşa'da soba faciası: 3 ölü

Polisin çalışmasından sonra iş yerinin ruhsatsız olduğu belirlendi. Olay sonrası iş yeri sahibi gözaltına alınırken, atölye de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Olay, Terazidere Mahallesi'nde dün akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürsoy Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan kot iplik temizleme atölyesinde çalışan arkadaşları, mesai dışında işyerinde kaldıkları öğrenilen Hakan G. (15), Cuma Ç. (22) Yakup Y. (17) ile Ümit G.'ye (15) ulaşamadı.

ARKADAŞLARINI HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATARKEN BULDULAR: Durumdan şüphelenip polisi arayan iş arkadaşları atölyeye kontrole gitti. İçeri girdiklerinde arkadaşlarından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hareketsiz şekilde, Ümit G.'nin de fenalaştığını görüp polisi ve 112 Acil Servis'i aradılar. Çalışma arkadaşları, Ümit G.'yi dışarıya çıkarıp nefes almasını sağladı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaptıkları kontrolde Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin hayatını kaybettiğini belirdi.

Sağlık görevlileri, dumandan zehirlenen Ümit G.'yi ilk müdahalenin ardından önce Bayrampaşa'da bulunan özel bir hastaneye sonra da Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ümit G'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polisin iş yerinde yaptığı detaylı incelemede, hayatını kaybeden 3 işçinin ısınmak üzere yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenerek zehirlendiğini belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Hakan G., Cuma Ç. ve Yakup Y.'nin cansız bedenleri cenaze araçlarıyla Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

İŞ YERİ RUHSATSIZ, İŞÇİLER SİGORTASIZ ÇIKTI:Belediye ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerde de; iş yerinin ruhsatsız, tüm işçilerin de sigortasız çalıştırıldığı belirlendi. Belediye ekipleri, polisin olay yeri çalışmasının ardından ruhsatsız olan iş yerini mühürledi.

İŞ YERİ SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI: Polisin çalışmasının ardından iş yeri sahibinin Hüseyin E. (24) isimli kişi olduğunu tespit edildi. Polis ekipleri olaydan kısa bir zaman sonra Hüseyin E.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Hüseyin E., Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Bayrampaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı çok yönlü soruşturma devam ediyor.

  • Güncel 19 Ocak 2019 08:44
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