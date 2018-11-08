Bayrampaşa kaymakamlığında korkunç olay! Kadın polis kendini vurdu

Olay, Bayrampaşa Kaymakamlığı'nın içerisinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1 yıllık kadın polis memuru N.A. beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde yere yığılan kadın polis memurunu ağır yaralı olarak Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. N.A.'nın hayati tehlikesi devam ederken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(Türkiye merkezli olarak yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 11 site yer almaktadır. Bu siteler arasında gazeteciler, memurhaber, ekofinans, internetspor, elmaelma, haberoku, cevaplatv, haberciler, sinemakeyfi sporoku bulunuyor. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde Gündem, Siyaset, Spor, Magazin, Medya, Memur, Yaşam, Sağlık, Eğitim, Burç ve Son Dakika haberleri yer alıyor. İnternethaber.com sitesi Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı, Karahasan Sokak Numara 11'de hizmet veriyor.)