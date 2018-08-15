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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz Osmangazi dahil mi?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz Osmangazi dahil mi?

OSMANGAZİ Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Kurban Bayramı tatilini kapsayan 9 gün süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ücretsiz olacak. Bugün Resmi Gazetede yayımlanan karara göre Osmangazi ve Avrasya Tüneli buna dahil değil.

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Eklenme Tarihi: 15-08-2018 08:13 - Güncelleme: 15-08-2018 09:48

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Beklenen müjdeli habere ilikin karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurban Bayramı tatilini kapsayan 9 gün süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ücretsiz olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 18 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan başlayarak, 27 Ağustos Pazartesi saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında, 21 Ağustos Salı günü saat 00.00'dan başlayarak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 15 Ağustos 2018 09:08 yolar köprüler bedava erdoğanın yaptığı köprü neden bedava değil yoksa köprüyü edğan yapmadımı

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