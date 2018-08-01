Bayrama giden 3 bin Suriyeli dönmedi! Bir daha giremeyecekler...

RAMAZAN Bayramı'nı geçirmek için ülkelerine giden 52 bin Suriyeli'den yaklaşık 3 bini geri dönmedi. Verilen tarihte geri dönmeyen 3 bin Suriyelinin bir daha Türkiye'ye girişine izin verilmeyeceği açıklandı.

Kilis Valiliği'nin izniyle 18 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 52 bin 114 sığınmacı Suriye'ye geçti. DHA'nın aktardığına göre, 31 Temmuz'a kadar süre verilen Suriyelilerden 48 bin 924'ü Türkiye'ye dönerken, 3 bin 190 kişinin ülkeye giriş yapmadığı belirtildi.

Verilen sürede dönmeyen Suriyelilerin yurda alınmayacağı kaydedildi.