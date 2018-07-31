Bayram ziyaretine giden Suriyelilerden 3 bini dönmedi!

KİLİS Valiliğinin izniyle 18 Mayıs- 13 Haziran tarihleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden 52 bin 114 sığınmacı Suriye’ye geçti.
31 Temmuz’a kadar süre verilen Suriyelilerden 48 bin 924’ü Türkiye’ye döndü.
Ülkesine giden Suriyeli 3 bin 190’ı ise dönmedi.
Verilen sürede dönmeyen Suriyelilerin yurda alınmayacağı belirtildi.
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