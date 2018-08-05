Bayram ikramiyeleri ayın kaçında verilecek 1000 lira ödemesi

Bayram ikramiyesi 1000 lira ödemesi ne zaman yapılacak, Kurban bayramı ikramiyesi 100 lira ödeme hangi emeklilere eksikyatırılacak, kimlere 750 lira bayram ikramiyesi ödenecek?

Milyonlarca emekliyi mutlu edecek haberi Binali Yıldırım vermiş ve tüm emeklilere yılda 2 kez bayramlarda olmak üzere toplam 1000 lira bayram ikramiyesi verileceğini müjdelemişti. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri ilk bayram ikramiyelerini Ramzaan bayramında aldı.Şimdi gözler kurban bayramı 1000 liralık ikramiyelerin verileceği tarihte.

BAYRAM İKRAMİYESİ VE EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK: 2018 yılı itibariyle emekli vatandaşlara ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yılda iki kez biner lira ödeme olarak kararlaştırılmıştı. Yasa kapsamına ilk bin lirayı Ramazan Bayramı’nda alan emekliler, şimdi Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği tarihi merak ediyor. Ağustos ayında emeklilere yine bayram ikramiyesi var. Tüm emeklilere, 21-24 Ağustos'ta kutlanacak Kurban Bayramı öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. İkramiye, Ağustos'un 17'sine kadar hesaplara yatırılacak. Tam ödeme tarihi önümüzdeki günlerde Çalışma Bakanlığı tarafından duyurulacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur emeklilerine Ağustos'ta bayram nedeniyle maaşlarının erken ödenmesi söz konusu olabilecek.

Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlıyor. Ayın 20'si bayram arefesi oluyor. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılması ön görülüyor. İlk ikramiye 15 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı öncesi 7-8 Haziran tarihlerinde ödenmişti. Ağustos'taki ikramiyenin de ayın 6'sı ile 10'u arasındaki bir tarihte verilebileceği belirtiliyor. Kesin tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.