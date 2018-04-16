Bayrak kriziyle ilgili Yunanistan'dan ilk açıklama

Başbakan Binali Yıldırım'ın gündeme bomba gibi düşen "Yunanistan Ege'deki Hurşit kayalıklarına bayrak dikti, SAT komandoları gidip indirdi" sözleriyle ilgili Yunanistan'dan ilk açıklama geldi...

Yunanistan basını Başbakan Yıldırım'ın açıklamasını geniş biçimde duyururken, Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarının 'fotoğrafları araştırıyoruz' dediği iddia edildi.

Yunanistan'da haberi önce Sisam adasındaki yerel “samos24.gr” sitesi duyurdu. Haber kısa sürede pek çok Yunan haber sitesinde de yer aldı. Haberlerde, 'Hurşit adalarının güneydoğusunda bulunan Kerdo kayalığına tekne ile giden 3 Yunanlı'nın kayalığın en yüksek noktasına Yunan bayrağı diktikleri' ifade edildi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamaları üzerine, Skai televizyonunun, Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, konunun araştırıldığını duyurdu...

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Skai televizyonunun haberinde “Kaynaklar, fotoğrafların ne zaman çekildiği belli değil. Fotomontaj mı belli değil. Fotoğrafların çekildiği yer Yunan toprağı mı o da belli değil. Araştırıyoruz” dediler" ifadesi yer aldı.