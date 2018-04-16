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Bayrak kriziyle ilgili Yunanistan'dan ilk açıklama

Bayrak kriziyle ilgili Yunanistan'dan ilk açıklama

Başbakan Binali Yıldırım'ın "Ege'de Hurşit Kayalıklarına Yunan bayrağı çekildi" açıklamasıyla ilgili Yunanistan'dan ilk açıklama geldi. Yunan Savunma Bakanlığı, "Konuyu araştırıyoruz" dedi...

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 13:51 - Güncelleme: 16-04-2018 14:08

Başbakan Binali Yıldırım'ın gündeme bomba gibi düşen "Yunanistan Ege'deki  Hurşit kayalıklarına bayrak dikti, SAT komandoları gidip indirdi" sözleriyle ilgili Yunanistan'dan ilk açıklama geldi...

Yunanistan basını Başbakan Yıldırım'ın açıklamasını geniş biçimde duyururken, Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarının 'fotoğrafları araştırıyoruz' dediği iddia edildi.

Yunanistan'da haberi önce Sisam adasındaki yerel “samos24.gr” sitesi duyurdu. Haber kısa sürede pek çok Yunan haber sitesinde de yer aldı. Haberlerde, 'Hurşit adalarının güneydoğusunda bulunan Kerdo kayalığına tekne ile giden 3 Yunanlı'nın kayalığın en yüksek noktasına Yunan bayrağı diktikleri' ifade edildi. 

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıklamaları üzerine, Skai televizyonunun, Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, konunun araştırıldığını duyurdu...

Ege'de yeni kriz! Başbakan açıkladı: O bayrak indirildi

Skai televizyonunun haberinde “Kaynaklar, fotoğrafların ne zaman çekildiği belli değil. Fotomontaj mı belli değil. Fotoğrafların çekildiği yer Yunan toprağı mı o da belli değil. Araştırıyoruz” dediler" ifadesi yer aldı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 16 Nisan 2018 15:40 chp zihniyetinin oyunları bunlar biz de yedik

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