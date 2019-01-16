Baykuş diye yaptı penise benzedi! Bu heykel herkesin alay konusu

SIRBİSTAN'ın kuzeyinde yer alan Kikinda şehrinin merkezine dikilen baykuş heykeli penise benzetilince tepkiler çığ gibi büyüdü.

Baykuş diye yaptı penise benzedi! Bu heykel herkesin alay konusu

Sırbistanlı bir heykeltraşın, dünyanın en büyük kulaklı orman baykuşu nüfusuna sahip olan Kikinda şehri için özel olarak pişmiş kilden yaptığı heykeli, baykuştan ziyade penise daha çok benzeyince alay konusu oldu. Kentin, kuş gözlem merkezi olması adına dikilen bu heykelin Facebook sayfası topa tutuldu.

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Baykuş diye yaptı penise benzedi! Bu heykel herkesin alay konusu

2,4 metre yüksekliğindeki heykel için yapılan yorumlardan bazıları bunun şehrin utanç kaynağı olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı, ise "Bu harika" diyerek; "Sadece bana neyi hatırlattığını bulamıyorum." şeklinde alaycı bir tavırla eleştirdi.

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Baykuş diye yaptı penise benzedi! Bu heykel herkesin alay konusu

Başka bir kişi ise, "Şimdi herkes bizimle dalga geçecek" diyerek endişesini dile getirirken, "Baykuşları ve bu kenti çok seviyorum ancak bu heykel tamamen başarısızlık ürünü" şeklinde seviyeli yorumlar da yapıldı.

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Baykuş diye yaptı penise benzedi! Bu heykel herkesin alay konusu

HEYKELTRAŞ YENİ BİR HEYKEL YAPMAYA HAZIR: Heykeltraş Jovan Blat, Sırbistan merkezli Vecernje Novosti gazetesine yaptığı açıklamada, gelen eleştiriler nedeniyle yeni bir heykel yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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