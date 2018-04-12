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Baykal'ı 'Enkaz halinde getirdik' iddiasına yanıt geldi!

Baykal'ı 'Enkaz halinde getirdik' iddiasına yanıt geldi!

Tedavi gördüğü Almanya’dan Türkiye’ye getirilen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal’ın “Babamın tedavi süreci son derece kötüydü. Almanya’dan bir enkaz getirdik” sözlerine yanıt geldi.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 09:40 - Güncelleme: 12-04-2018 09:40

Alman hastanesinden Deniz Baykal'ın oğlunun 'Enkaz halinde getirdik' iddiasına açıklamasına geldi.

Prof. Ataç Baykal’ın sözlerini şaşkınlıkla karşılayan Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murna isimli hastane tarafından yapılan yazılı açıklamada‚ “Türk medyasında yazıldığı gibi Deniz Baykal kliniğimizde tedavi görmüştür. Hastamızın özel yaşamı ve gizlilik ilkesi dolayısıyla kendisinin hastanemizdeki tedavi süreciyle ilgili açıklama yapamayız. Bu tür sorulara ilke olarak cevap vermiyoruz” denildi.

'ALMANYA'YA GİTMEK BİR HATAYMIŞ' DEMİŞTİ

Geçirdiği beyin kanaması ardından önce Ankara İbn-i Sina Hastanesi’nde tedavi gören Deniz Baykal daha sonra ailesinin isteği ile Almanya’da Münih yakınlarındaki Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau isimli merkeze nakledilmişti. Burada üç ay kalan Baykal, önceki gün GATA’ya getirildi. Baykal’ın tıp doktoru olan oğlu Prof. Ataç Baykal da önceki gün babasını Almanya’da son derece kötü bir tedavi süreci geçirdiğini belirterek şunları söylemişti:

ÇOK İYİ ŞARTLARDA BAKILDI

“Almanya’da fizik tedavi yapılması gerekiyordu ancak yapmadılar. Almanya’ya gittikten sonra zatürre geçirdi. Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi’nde çok daha iyi şartlarda bakıldı. Hatta yoğun bakım altında bile daha iyi fizik tedavi uygulanmıştı. Almanya’dan adeta enkaz getirdik ve burada GATA’da toparlıyorlar. Almanya’ya gitmek bir hataymış.”

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