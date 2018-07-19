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Baykal'dan kurultay yorumu kimi destekliyor?

Baykal'dan kurultay yorumu kimi destekliyor?

CHP'de olağanüstü kurultay sesleri iyiden iyiye yükseliyor. Muhalifler, kurultay için toplanan imza sayısının 500'e yaklaştığını iddia ederken, parti içinde herkes eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın tavrını merak ediyordu. Baykal'ın yakın çevresine "Kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür" dediği öğrenildi.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 09:02 - Güncelleme: 19-07-2018 09:02

CHP’de 24 Haziran seçimlerinden sonra Muharrem İnce liderliğinde seçimli olağanüstü kurultay için harekete geçen partiiçi muhalefete destek gün geçtikçe artıyor. “Değişim ve Umut Kurultayı” için toplayan İnce taraftarları 466 delegeden imza alındığını açıklarken genel merkez bu sayının 120 civarında olduğunu savunuyor.

CHP'de kurultay için imza süreci ve liderlik tartışmaları devam ederken eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kurultay çağrısıyla ilgili tavrı ortaya çıktı. Gazeteci Can Ataklı Sözcü Gazetesi'ndeki bugünkü yazısında dün bazı isimlerin Deniz Baykal'ı hastanede ziyaret ettiğini belirtti. Baykal'ın toplanan imzalar için "CHP'nin bir yeniliğe ihtiyacı olduğu doğru. Ama bu tür imza toplayarak kurultay çağrısı yapmak partiye zarar verir, partiyi geriye götürür." dediğini yazdı.

ÇOK RAHAT İMZALARI ALIRIZ: Öta yandan imza sürecinin başladığını Pazartesi günü duyuran CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, “Olağanüstü kurultay için 625 imza gerekiyor ancak biz bu sayıyı fazlasıyla aşacağımız için rakamlara takılmıyoruz” dedi. CHP Genel Merkezi tarafından imzaların 120 civarında olduğu açıklamasının da gerçeği yansıtmadığını belirten Tüzün, şöyle konuştu: “Notere giden bir delege üç nüsha imzalıyor. Biri noterde kalıyor, ikisini de kendisi alıyor veyahut da birini muhatabına gönderiyor. Bazı arkadaşlar muhatabına göndermiş olabilirler yani CHP Genel Merkezi’ne. Dolayısıyla sayı orda o şekilde çıkıyordur.

YENİ İSİMLER EKLENİYOR: Şöyle bir örnek vereyim; partimizin üç grup başkanvekili var biliyorsunuz. Bir tanesi Özgür Özel. Onun seçim bölgesinde 18 delege var, 18 imza atıldı. Diğeri Engin Özkoç, onun seçim bölgesinde 14 delege var, 14 imza attı. Diğeri Engin Altay, 70’in üzerinde delege imza attı. Üçünü topladığımızda dahi sayı 105-110 oluyor. Diğerlerini saymaya gerek yok herhalde, onu da 120 oldu diyenler saysın.”

PARTİ İÇİNDE DEĞİŞİM İSTEYENLER ÇOĞUNLUKTA: Öte yandan parti içinde “değişim” isteyen Yaşar Tüzün, Gaye Usluer, Erdal Aksünger, Necati Yılmaz gibi isimlere her gün yenileri ekleniyor. İzmir vekili Mehmet Ali Çelebi’nin ardından eski vekil Barış Yarkadaş da kurultay istedi. İlhan Cihaner ile Selin Sayek Böke de “Gelecek İçin Biz” başlığı ile olağanüstü kurultay çağrısı yaptı.

DANIŞMANI İSTİFA ETTİ: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay ise görevinden istifa etti. CHP Kurultay Delegesi de olan Oktay, “Halkımız, CHP’nin yenilenmesini ve çok daha güçlü bir şekilde demokrasi mücadelesine liderlik etmesini bekliyor. Bu talebin gereğini yerine getirmek hepimizin temel görevi” dedi. Kurultayın toplanması için imza verdi. Değişim isteyenlerin sayısının çoğalması, “Genel Merkez yönetimi üzerinde olağanüstü kurultay toplama baskısını giderek artırdığı” yorumlarına neden oluyor.

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  • Misafir 19 Temmuz 2018 10:21 KK Türkiyede ve dünyada ''TESCİLLİ YALANCIDIR'' Hiçbir sözüne inanılmaz güvenilmez. Bugüne kadar hiçbir iddiasını kanıtlayamamış ve yalanlarıyla suçüstü yakalanıp “müfteri” konumuna düşmüş Kılıçdaroğlu’nun hangi sözüne itibar edeceğiz, onu niçin makbul ve muteber bulacağız? Dahası, niçin gidip bu adamın genel başkanlığını yaptığı partiye oy vereceğiz?

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