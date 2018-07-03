  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Baykal'dan flaş karar! TBMM'yi kim yönetecek?

Baykal'dan flaş karar! TBMM'yi kim yönetecek?

TBMM'nin yeni dönem açılışında 'en yaşlı üye' sıfatıyla Deniz Baykal başkanlık koltuğuna oturacaktı. 'Açılışı ben yapacağım' diye başvuru da yapmıştı. Ancak Baykal karar değiştirdi ve Meclis'in açılışına gelmeyecek.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-07-2018 14:31 - Güncelleme: 03-07-2018 14:58

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 24 Haziran seçimlerinde yenilendi. Yeni Meclis'in ilk oturumunu kural gereği 'en yaşlı üye' olarak Deniz Baykal'ın açması bekleniyordu. Baykal da Meclis'e başvurarak ilk oturuma geleceğini bildirmişti. Baykal karar değiştirdi ve Meclis'i Başkan olarak İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz açacak.

'GELECEĞİM' DİYE BAŞVURU YAPMIŞTI... Bir süredir hastanede tedavi gören Deniz Baykal da Meclis yönetimine başvurarak yeni dönemin açılış günü Başkanlık koltuğuna oturacağını bildirmişti. Baykal'ın rahatsızlığı nedeniyle TBMM'de düzenlemeler yapılmıştı.

DURMUŞ YILMAZ YÖNETECEK... Ancak Deniz Baykal son dakikada karar değiştirdi ve TBMM'ye gelemeyeceğini bildirdi. Baykal'ın yerine TBMM Başkanlık koltuğuna İYİ Parti Milletvekili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz oturacak...

Meclis'te Deniz Baykal için özel düzenleme

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Baykal'dan flaş karar! TBMM'yi kim yönetecek? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 03 Temmuz 2018 15:21 adam azraili görmüş gibi olmuş, milletvekili seçtirdiler, Allah sizi bildiği gibi yapsın cehepeciler...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Deniz Baykal
DENİZ BAYKAL KİMDİR?

Deniz Baykal kimdir , eşi Olcay Baykal ve çocukları hakkında bilinmeyenler neler? Deniz Baykal'ın hayat öyküsü 20 Temmuz 1938 yılında Antalya'da dünyaya gelmesi ile başlıyor. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fak&

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro