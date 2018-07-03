Baykal'dan flaş karar! TBMM'yi kim yönetecek?

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 24 Haziran seçimlerinde yenilendi. Yeni Meclis'in ilk oturumunu kural gereği 'en yaşlı üye' olarak Deniz Baykal'ın açması bekleniyordu. Baykal da Meclis'e başvurarak ilk oturuma geleceğini bildirmişti. Baykal karar değiştirdi ve Meclis'i Başkan olarak İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz açacak.

'GELECEĞİM' DİYE BAŞVURU YAPMIŞTI... Bir süredir hastanede tedavi gören Deniz Baykal da Meclis yönetimine başvurarak yeni dönemin açılış günü Başkanlık koltuğuna oturacağını bildirmişti. Baykal'ın rahatsızlığı nedeniyle TBMM'de düzenlemeler yapılmıştı.

DURMUŞ YILMAZ YÖNETECEK... Ancak Deniz Baykal son dakikada karar değiştirdi ve TBMM'ye gelemeyeceğini bildirdi. Baykal'ın yerine TBMM Başkanlık koltuğuna İYİ Parti Milletvekili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz oturacak...

Meclis'te Deniz Baykal için özel düzenleme