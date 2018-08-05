Bayılarak yiyoruz ama aslında zehir!

İnanılır gibi değil. Konya'da yürüdüğüm zaman en çok içimi cız eden konu 3 kişiden 2'sinin obez olması. Kendi hayatını mahvediyor. Ülkemize en çok Konya'dan buğday geliyor.



Simit, poğaça, kek, pasta, ekmek, börek, bıçak arası, Mevlana böreği her şey hamur. Evde sabah ekmek yiyor, arada poğaça, simit yiyor. Konyalı kadınlar müthiş becerikli hemen börek açıyor. Derken hamur hamur tatlı bir zehir. Her beyaz unlu bir şey yediğinizde biraz daha göbek ve bele yağ olarak gidiyor" şeklinde konuştu.