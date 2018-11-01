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Bayern zorladı: Fenerbahçe bırakmadı!

Bayern zorladı: Fenerbahçe bırakmadı!

Turkish Airlines EuroLeague 5. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Alman ekibi Bayern Münih’i 88-84 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini aldı.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 23:27 - Güncelleme: 01-11-2018 23:37

Fenerbahçe, THY Euroleague'nin 5. haftasında Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 88-84 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 4. galibiyetini elde ederken, Bayern Münih 3. kez yenildi. Fenerbahçe, Bayern Münih karşısında Avrupa Ligi'nde oynadığı 5. maçı da kazandı.

Karşılaşmaya Sloukas'ın asistlerinden Kalinic, Lauvergne ve Datome ile basketler çıkararak başlayan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 15-14 üstün geçti. Bayern Münih, Booker ve Lucic'in isabetli atışlarıyla dengeyi sağlasa da sarı-lacivertliler Sloukas'ın etkili oyunuyla ilk çeyreği 28-26 önde tamamladı.

Fenerbahçe, müsabakanın ikinci periyoduna boyalı alanda Vesely ve Ahmet Düverioğlu ile basketler bularak girdi. Sarı-lacivertliler, kenardan gelen Dangubic'in skorer oyunuyla farkın açılmasına izin vermeyen Bayern Münih karşısında soyunma odasına 51-48 üstün gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan misafir takım, Barthell'in 25. dakikada üst üste bulduğu basketlerle öne geçti: 59-56. Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu'nun art arda kaydettiği sayılarla toparlandı ve 28. dakikada 61-61 eşitliği sağladı. Çeyreğin son bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve dördüncü çeyreğe 65-65 eşitlikle girildi.

Bayern Münih, son periyoda Koponen ile Williams'ın üç sayılık basketleriyle başladı. Guduric, Kalinic ve Vesely'nin sayılarıyla rakibine cevap veren Fenerbahçe, 34. dakikada 72-71 öne geçti. Maçın son bölümünde savunmasını sertleştiren ve Guduric ile 3 sayı çizgisinin gerisinden skor üreten Fenerbahçe, sahadan 88-84 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi, Fenerbahçe adına 19 sayı kaydeden Datome olurken, Vesely de 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

FENERBAHÇE: 88 - BAYERN MUNIH: 84

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Olegs Latisevs (Letonya), Rain Peerandi (Estonya)

Fenerbahçe: Sloukas 8, Kalinic 11, Datome 19, Melli 2, Lauvergne 10, Guduric 10, Vesely 16, Ahmet Düverioğlu 9, Ali Muhammed 3, Green, Sinan Güler

Bayern Münih: Jovic 12, Dedovic 9, Lucic 13, Barthel 7, Booker 15, Williams 7, Dangubic 8, Lo, Koponen 11, Radosevic 2

1. Periyot: 28-26

Devre: 51-48

3. Periyot: 65-65

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