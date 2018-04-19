Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliği düşürüldü

HDP Milletvekilleri Osman Baydemir ve Selma Irmak’ın milletvekilleri haklarında kesinleşmiş yargı kararları nedeniyle düşürüldü. HDP’nin düşürülen milletvekili sayısı 11’e çıktı, milletvekili sayısı 48’e düştü.

TBMM Genel Kurulu'nda HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu.

HDP'LİLER GENEL KURULU TERK ETTİ: HDP milletvekilleri tezkereler bilgiye sunulmadan önce tepki göstererek Meclis genel kurulunu terk etti.Anayasa gereğince, TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düştü.

MİLLETVEKİLLİKLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Meclis başkanvekili Ahmet Aydın tepkilere karşın kesinleşmiş yargı kararlarıyla ilgili teskereleri Meclis Genel Kurulu’nun bilgisine sundu. Böylece Osman Baydemir ve Selma Irmak’in milletvekillikleri düştü. HDP’nin düşürülen milletvekili sayısı 11’e çıktı, milletvekili sayısı 48’e düştü.

HDP SANDALYE SAYISI 48'E DÜŞTÜ

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan çarptırıldığı 10 yıl hapis cezasını, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi de HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.HDP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 48'e düşmüş oldu.