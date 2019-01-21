Bayburt'ta keşfedildi birçok ülke sıraya girdi

BAYBURT'un Aydıncık köyünde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taşın kehribar taşı olduğu anlaşıldı. Köyde yapılan incelemede yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Çin başta olmak üzere birçok ülke taş rezervi için sıraya girdi.

Bayburt'ta keşfedildi birçok ülke sıraya girdi

Bayburt, Aydıncık Köyü'nde vatandaşların yıllardır kömür diye toplayarak yaktığı taş için araştırma başlatan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, aldığı taş örneklerini Dokuz Eylül Üniversitesi'ne gönderdi. Yapılan analizlerde taşların, ağaç reçinesinin fosilleşmiş halinden meydana gelen kehribar olduğu belirlendi. Yıllardır kömür diye toplayıp yaktıkları taşın değerli olduğunu öğrenen köylüler harekete geçti. Köylüler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne (MTA) başvurdu.

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Bayburt'ta keşfedildi birçok ülke sıraya girdi

200 MİLYON METREKÜP DOĞAL TAŞ: Köyde yapılan incelemede kehribar olduğu belirlenen ekonomik değere sahip yaklaşık 200 milyon metreküp doğal taş tespit edildi. Kendi arazisinde çıkan kehribar için ruhsat alan müteahhit Ünal Heytam Haşlak, maden ocağı açılması için çalışma başlattı. Köydeki evinde açtığı atölyede, kehribar taşından orijinal tespihleri yapan Haşlak, yaz ayları ile birlikte maden ocağı çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı.

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Bayburt'ta keşfedildi birçok ülke sıraya girdi

'EKONOMİYE KAZANDIRACAĞIZ': Yıllardır kömür olarak yaktıkları taşın doğal kehribar olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçtiğini anlatan Ünal Heytam Haşlak, "Taşların kömür olduğunu biliyorduk. Siyahları ben de kömüre benzettim ama renkli olanları görünce şüphelendim. Dokuz Eylül Üniversitesi’nde yaptırdığımız analizde, taşların doğal kehribar olduğunu öğrendik. Biz de şaşırdık. Yaptığımız araştırmada ülkemizde taşların değerli olduğunu öğrendik. Bir maden ocağı açarak taşları çıkarmayı planlıyoruz. İnşallah ülkemizin ekonomisine de katkısı olacak. Hakikaten de görünümü harika bir taş. Kehribarı değerlendireceğiz ve işleme merkezi kurup ülkemiz ekonomisine destek olacağız" dedi.

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Bayburt'ta keşfedildi birçok ülke sıraya girdi

Yaz ayları ile birlikte kehribar taşı maden ocağı açacaklarını belirten Haşlak, "Kuracağımız tesisle ekonomiye katkı sağlayacağız. Daha şimdiden kehribar taşı için siparişler alıyoruz. Çinlilerin başta olmak üzere ve bazı ülkeler madendeki ham maddeyi satın almak için talepleri oldu. Ben kehribarı taşını ülkemizde işlenmesi ve döngünün ekonomiye katkı sağlamasını istiyorum" diye konuştu.

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