Baybur'ta tesadüfen bulundu 1 yılda 15 bin kişi ziyaret etti

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde tesadüfen bulunan ve kentin en önemli tarihi yapılarından biri olan yer altı şehrini geçen yıl 15 bin 500 kişi ziyaret etti

Baybur'ta tesadüfen bulundu 1 yılda 15 bin kişi ziyaret etti

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde inşaat kazısı sırasında tesadüfen gün ışığına çıkarılan Aydıntepe Yer Altı Şehri, yüzeyden 2 - 2,5 metre derinde, hiçbir yapı malzemesi kullanılmadan, ana kayaya oyulmuş galeriler, odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekanlardan oluşuyor.

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Baybur'ta tesadüfen bulundu 1 yılda 15 bin kişi ziyaret etti

AA'nın haberine göre odalar, yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre yüksekliğindeki galerilere, galeriler de her iki yana genişleyen salonlara açılıyor. Uzunluğu 1 kilometreyi aşan galerilerin tavanında gözetleme ya da havalandırma amaçlı olduğu düşünülen konik biçimde delikler yer alıyor.

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Baybur'ta tesadüfen bulundu 1 yılda 15 bin kişi ziyaret etti

Aydıntepe kent merkezinde evlerin, iş yerlerinin, cadde ve sokakların altındaki yer altı şehri, Bayburt'un en önemli kültürel ve tarihi değeri olarak dikkati çekerken binlerce yıllık gizemiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

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Baybur'ta tesadüfen bulundu 1 yılda 15 bin kişi ziyaret etti

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, yaptığı açıklamada, Aydıntepe'nin son yıllarda, sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

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