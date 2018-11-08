Bayan vücut lakaplı modelin zor anları! Bir anda yere kapaklandı

Süpermodel Elle Macpherson kameralar önünde ayakkabısının kurbanı oldu ve yere kapaklandı.

Bayan Vücut lakaplı süpermodel Elle Macpherson, önceki gün adeta nazara geldi. Sidney’de bir çiçekçiden çıkarken kendisini görüntüleyen muhabirlere gülümseyen ve ardından yol kenarında bekleyen aracına yönelen 54 yaşındaki model, cipine binerken ayakkabısının azizliğine uğradı ve ayağını burktu. Twitter

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İMDADINA ŞOFÖRÜ YETİŞTİ: Bir anda kendisini yerde bulan Macpherson’ın imdadına şoförü yetişti. Şoförü Macpherson'ı hemen yerden kaldırıp arabasına bindirdi. Elle Macpherson'ın zor anları objektiflere işte böyle yansıdı. Twitter

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1990’lı yıllara damga vuran Avustralyalı model ve oyuncu Elle Macpherson, piyasaya çıkaN ‘The Game Changers’ isimli kitapta mesleğinden bahsetmişti. Sektörün çok fazla rekabet gerektirdiğini belirten 53 yaşındaki manken, “Benim için her şey aşk, kahkaha ve sudan ibaretti” açıklamasını yapmıştı. Twitter

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