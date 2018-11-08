Bayan vücut lakaplı modelin zor anları! Bir anda yere kapaklandı

Süpermodel Elle Macpherson kameralar önünde ayakkabısının kurbanı oldu ve yere kapaklandı.

Bayan vücut lakaplı modelin zor anları! Bir anda yere kapaklandı

Bayan Vücut lakaplı süpermodel Elle Macpherson, önceki gün adeta nazara geldi. Sidney’de bir çiçekçiden çıkarken kendisini görüntüleyen muhabirlere gülümseyen ve ardından yol kenarında bekleyen aracına yönelen 54 yaşındaki model, cipine binerken ayakkabısının azizliğine uğradı ve ayağını burktu.

110
Bayan vücut lakaplı modelin zor anları! Bir anda yere kapaklandı

İMDADINA ŞOFÖRÜ YETİŞTİ: Bir anda kendisini yerde bulan Macpherson’ın imdadına şoförü yetişti. Şoförü Macpherson'ı hemen yerden kaldırıp arabasına bindirdi. Elle Macpherson'ın zor anları objektiflere işte böyle yansıdı.

210
Bayan vücut lakaplı modelin zor anları! Bir anda yere kapaklandı

1990’lı yıllara damga vuran Avustralyalı model ve oyuncu Elle Macpherson, piyasaya çıkaN ‘The Game Changers’ isimli kitapta mesleğinden bahsetmişti. Sektörün çok fazla rekabet gerektirdiğini belirten 53 yaşındaki manken, “Benim için her şey aşk, kahkaha ve sudan ibaretti” açıklamasını yapmıştı.

310
Bayan vücut lakaplı modelin zor anları! Bir anda yere kapaklandı

Kariyer basamaklarını tırmanırken, kendisine destek verecek insanlara ihtiyaç duyduğunu söyleyen Macpherson, “Hayallerinizi paylaşın ve sonra da onların büyümesini izleyin” tavsiyesinde bulunmuştu.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro