Bay üçgen vücut Murat Boz'un son fotoğrafı olay kanatlanmış uçuyor!

Ünlü popçu Murat Boz Alaçatı'da tatiline devam ederken, bir yandan da vücuduyla şov yapmaya devam ediyor. Spora olan düşkünlüğüyle de tanıdığımız Boz, sıkı bir diyet ve spor programıyla yaza bomba gibi giren şanslı ünlülerden biri. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da görüntülenen şarkıcı, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.