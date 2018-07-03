Bay üçgen vücut Murat Boz'un son fotoğrafı olay kanatlanmış uçuyor!

Murat Boz bu yaz oldukça fit ve kaslı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yoğun bir diyet ve spor programıyla estetik bir görüntüye kavuşan ünlü şarkıcı görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Bay üçgen vücut Murat Boz'un son fotoğrafı olay kanatlanmış uçuyor!

Ünlü popçu Murat Boz Alaçatı'da tatiline devam ederken, bir yandan da vücuduyla şov yapmaya devam ediyor. Spora olan düşkünlüğüyle de tanıdığımız Boz, sıkı bir diyet ve spor programıyla yaza bomba gibi giren şanslı ünlülerden biri. Öyle ki geçtiğimiz günlerde Alaçatı'da görüntülenen şarkıcı, fit görüntüsüyle dikkatleri üzerinde toplamıştı.

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Bay üçgen vücut Murat Boz'un son fotoğrafı olay kanatlanmış uçuyor!

Murat Boz anlaşılan 'bay üçgen vücut' olmayı kafasına takmış. Ünlü şarkıcı tüm yoğunluğuna ve konser programlarına rağmen spor salonuna gitmeyi asla ihmal etmiyor. Ulaşılan son fotoğrafında baklavaları ve kaslı vücuduyla dikkat çeken şarkıcının anlaşılan spor salonundan çıkmıyor. Boz, özel hocalar eşliğinde, vücuda elektrik verilen X-Body'yle ağırlık çalışarak ve squat yaparak form tutuyor.

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Bay üçgen vücut Murat Boz'un son fotoğrafı olay kanatlanmış uçuyor!

İşte Murat Boz'un 'bay üçgen vücut' ünvanını hakeden o fotoğrafı...

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Bay üçgen vücut Murat Boz'un son fotoğrafı olay kanatlanmış uçuyor!

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