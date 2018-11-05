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Batuhan Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru kimse kıramaz

Batuhan Karadeniz tarih yazdı! Bu rekoru kimse kıramaz

Bugüne kadar oynadığı bütün kulüpler kadro dışı kalan Batuhan Karadeniz, kırılması zor bir rekora imza attı. Batuhan Karadeniz, Adana Demirspor tarafından kadro dışı bırakıldı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 08:52 - Güncelleme: 05-11-2018 09:42

Türk futbolunun 'uslanmaz çocuğu' Batuhan Karadeniz, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’da kadro dışı bırakıldığının açıklanmasıyla birlikte ‘kırılması zor bir rekor’a imza attı. 27 yaşındaki futbolcu, 2007 yılından bu yana formasını giydiği 11 takımda da kadro dışı bırakılmayı ‘başardı’.

Adana Demispor'un internet sitesinde cuma günü yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararıyla futbolcular Murat Akın ve Batuhan Karadeniz'in süresiz kadro dışı bırakıldığı duyurulmuştu. Açıklamada, kararın teknik heyetin raporu doğrultusunda alındığı vurgulanmıştı. 

10 KULÜPTE DE KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Karadeniz, bundan önce formasını giydiği 10 takımda da kadro dışı bırakılmıştı. Futbolcu'nun daha önce kadro dışı bırakıldığı takımların listesi şöyle: 

-Beşiktaş (2007)
-Eskişehirspor (2012)
-Trabzonspor (2013)
-Elazığspor (2014)
-Sivasspor (2015)
-St. Gallen (2016)
-Şanlıurfaspor (2016)
-Sakaryaspor (2017)

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 05 Kasım 2018 09:16 Bu futbolcumuz,sabit bir manyetik alan içerinde serbest duran bir iletken olsa,elektrik akımı geçiremeyeceğiz.Ne olacak?Futbol oyunu dönemeyecek.Yani fırıldak fırıl fırıl dönemeyecek.

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