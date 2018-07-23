Batuhan Karacakaya son hali bomba Bülent büyüdü sevgilisine bakın

Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında ve Batuhan Karacakaya 'nın sevgilisi kim soruları genç oyuncunun tatilde yakalanmasının ardından merak konusu oldu. Birçoğumuz onu Aşk-ı Memnu dizisindeki Bülent rolu ile tanıdık ve sempatik hallerini çok sevdik. 1997 doğumlu olan genç oyuncu artık büyüdü, yakışıklı bir delikanlı oldu ve Batuhan Karacakaya 'nın son hali görenler şaşırttı. Dizideki şımarık ve sempatik hallerinin aksine gerçek hayatta oldukça sakin ve oldun duran Batuhan Karacakaya en son Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadı.

Yakışıklı oyuncu en son Bodrum'da esmer sevgilisi ile tatil yaparken kameralara yakalandı. İkilinin eğlenceli halleri gözlerden kaçmadı. Birlikte güneşlenen, yüzen ve eğlenen genç sevgililer etrafa gülücük dağıtmayı da ihmal etmedi.

Batuhan Karacakaya, esmer sevgilisiyle Bodrum tatilinde görüntülendi. İşte o anlar;

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR: 1997 yılında dünyaya gelen Batuhan Karacakaya İstanbul doğumludur. Şişli Ufuk Koleji’nde eğitimini sürdüren yakışıklı oyuncu birçok dizi projesinde yer almış ve genç yaşında şöhrete kavuşmuştur.

Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Batuhan Karacakaya vücut gelişim sporuyla uğraşmaktadır

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem ve Hazal Kaya gibi ünlü isimlerin rol aldığı Aşk-ı Memnu dizisinde oynadığı Bülent Ziyagil karakteriyle ünlenen Batuhan Karacakaya son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisi kadrosuna katılmıştır.

İşte Batuhan Karacakaya'nın oyunculuk kariyeri

Beşinci Boyut

Bıçak Sırtı

Aşk-ı Memnu Bülent Ziyagil

Umutsuz Ev Kadınları

Uzun Hikaye

Bekle Beni

Dersimiz Atatürk

Aşk Tesadüfleri Sever