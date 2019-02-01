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Battal İlgezdi'den Ataşehirlilere imar vaadi

Battal İlgezdi'den Ataşehirlilere imar vaadi

Bir yıldır görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi yeniden Ataşehir Belediye Başkan adayı oldu. Yeni yıl hedeflerini anlatan İlgezdi, Ataşehirlilere imar müjdesi verdi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2019 03:20 - Güncelleme: 01-02-2019 03:20

Ataşehir'in imar planları 30 günde hazırlanacak!
31 Ocak 2019, Perşembe / 09:29
İmar

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Ataşehir'in imar planları 30 günde hazırlanacak!
CHP'nin toplanan Parti Meclisi sonrası Ataşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi yeniden Ataşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

ABC Gazetesi'nden yer alan habere göre, bir yıldan fazla süredir görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi, ilk ziyaretini CHP Ataşehir İlçe örgütüne yaptı. Binlerce Ataşehirliye seslenen İlgezdi, 40 yıldır siyasetin içinde olduğunu anlattı. 

''İmar sorununa çözüm''
Konuşmaları "Ataşehir el ele İlgezdi ile zafere" sloganlarıyla kesilen İlgezdi, imar planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlgezdi, "İmar sorununu çözmenin tek yolu var. O da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçimlerinde oyunuzu Ekrem İmamoğlu'na, Ataşehir'de de bana vererek bunu çözebiliriz.  Bir türlü İBB tarafından çıkarılmayan imarların 30 günde nasıl çıkarıldığını herkes görür o zaman. Bu seçimi sizlerin desteğiyle yüzde 60 oy ile alacağız" diye konuştu. 

''Her seçim vaadi imar planı. Ne yaptılar?''
AKP Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'in "Ataşehir 10 yıl önce bıraktığım yerde" söylemine karşı konuşan İlgezdi, "Beni plandan, imardan vurmak istiyorlar. Madem Ataşehir planlarını çıkarabiliyordunuz,  1/5000'lik yetkileri 1/1000'lik yetkileri sizin elinizde değil mi? Yapsaydınız niye yapmadınız? Her seçimde vaad ediyorsunuz. Sayın Kadir Topbaş geldi ne dedi? Sakın İlgezdi'ye oy vermeyin. Ben geleceğim planları çıkaracağım. Kaç yıl oldu? Tam 10 yıl oldu. Her seçim vaadi imar planı. Ne yaptılar? 1/5000'lik planları Büyükşehir yaptı. Barbaros Yenisahra  1/5000'lik planlarını Büyükşehir yaptı. Biz de1/1000'likleri hazırlayarak  AKP ve CHP meclis üyelerinin oy birliğiyle meclisimizden geçirdik. Plan Büyükşehirde 7 ay kaldı. Planı iptal ettiler. Yazık değil mi Yenisahra'ya, Barbaros'a? Bunların plan yapmaya niyetleri yok. Evet plan farklı. Ben planı şeffaf yaptım, halkla yaptım, STK'larla yaptım, muhtarlarla yaptım. Hiçbir planı gizli yapmadım. Büyükşehir planları kapalı kapılar ardında yaptı ve bana gönderdi” diye konuştu. 

Yeni Çamlıca Mahallesi tapu sorunu için özür
Seçmenin partisinin olmadığını, her kimlikten, görüşten ve siyasi partiden Ataşehirlilerle en güzelini yapmaya çalışacağını söyleyen İlgezdi, vatandaştan oy beklediğini belirten İlgezdi, mahalle mahalle gezeceğini, insan ayrımı yapmadığını ifade ederek bugüne kadar çözüme kavuşturamadığı Yeni Çamlıca Mahallesi tapu sorunu gibi konular için özür diledi.

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