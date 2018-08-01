Batman'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü 5 yaralı

Batman merkeze bağlı Suçeken köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Abdurrahman Yılmaz (49) olay yerinde yaşamını yitirdi, İhsan Alkan ve ismi öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan İhsan Alkan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerince köyde güvenlik önlemi alındı.
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