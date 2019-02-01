Batman'da feci kaza: 7'si aynı aileden 10 yaralı

BATMAN'da meydana gelen kaza, Hasankeyf ilçesi Suçeken köyü mevkisinde geröekleşti. Köksel Öztunç yönetimindeki kamyonet, kontrolden çıkıp, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobile ve kamyonete çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Köksel Öztünç ile otomobilde bulunan Ramazan, Yasemin, Ayşe Şebin, Mira, Hüsniye, Bahar ve Hamdiye Torlak'la 06 ABB 437 plakalı kamyonetteki Süleyman Sağır ve Abdullah Sağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 10 yaralıyı kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların tedaviye alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.