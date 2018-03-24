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Batman'da bir asker şehit oldu

Batman'da bir asker şehit oldu

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen operasyonda bir asker şehit oldu.

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Eklenme Tarihi: 24-03-2018 16:50 - Güncelleme: 24-03-2018 16:50

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK mensuplarına yönelik devam eden operasyonda, bir asker şehit düştü. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü Mava Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Dün, PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan arama tarama faaliyeti sırasında çıkan çatışmada Uzman Çavuş Bülent Doğan şehit olmuş, ardından başlatılan operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Gezi Yolunda 24 Mart 2018 16:55 Karıştı ortalık!........ Reza Zarrab mahkemesinde düğmeye basıldı, Karar nisan'da geliyor!..............Bu kadar mı örtüşme olur.

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