Batman Petrolspor-Kasımpaşa maçı tatil edildi

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Batman Petrolspor-Kasımpaşa maçında, konuk takımdan Koita'nın yüzüne tribünden su şişesi atıldı.
Batman Petrolspor - Kasımpaşa maçında Koita'nın suratına su şişesi fırlatıldı! Yerde kalan Koita için Ambulans saha içine girdi. Koita ayağa kalktı, sağlık durumu iyi. Maçın hakemleri soyunma odasına doğru yöneldi. Hakem maçın tatil edildiğini duyurdu.
İŞTE OLAY ANINDAN FOTOĞRAFLAR...
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