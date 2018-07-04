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Batı'yı 'çaresiz bırakacak' 6 Rus silahı açıklandı

Batı'yı 'çaresiz bırakacak' 6 Rus silahı açıklandı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rus ordusunun elinde Batı ülkelerinin hiçbir şekilde karşılık veremeyeceği 6 silah olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 14:37 - Güncelleme: 04-07-2018 14:37

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rus askeri sanayi dergisi ‘Voenno-promışlenniy Kuryer’ dergisine yaptığı açıklamada, Rusya’nın Batı’yı ‘çaresiz bırakacak’ ve hiçbir şekilde karşılık veremeyecekleri silahlara sahip olduğunu ifade etti.

Borisov, Rusya’nın karşı konulamayacak en güçlü silahları arasında Sarmat kıtalararası füzesinin, T-50 (PAK FA) savaş uçağının, T-14 Armata tankının, S-500 ve Nudol füze savunma sisteminin yanı sıra uyduları devre dışı bırakabilecek bir silah olan radyoelektronik sinyal bozucu Tirada-2S sistemini saydı.

'2027’DE TÜM SİLAHLAR YENİLENMİŞ OLACAK'
Borisov, Rus ordusunun çok güçlü silahlarla donatılmaya devam ettiğini, 2027 yılında ordudaki tüm silahların yenilenmiş olmasının planlandığını vurguladı. 

Borisov, gelişmiş teçhizat oranının Stratejik Füze Kuvvetleri’nde yüzde 79’a, Hava Kuvvetleri’nde de yüzde 67’ye ulaştığını da söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1 Mart’ta Federal Meclis hitabında Rusya’nın yeni silahlarını açıklamıştı. Putin’in açıkladığı silahlar arasında ‘Avangard’ hipersonik kıtalararası füze sistemi vardı. Avangard füze sistemleri, balistik füzeyle uzaya fırlatıldıktan sonra atmosferin yoğun katmanlarında 20 mach hızla binlerce kilometre uçarak kıtalar arası mesafeleri hızlı bir şekilde kat edebiliyor. Avangard füzeleri, karşı tarafın hava ve füze savunma sistemlerinin öngöremediği yörünge üzerinden manevra yapabilme kapasitesine sahip.

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  • MİSAFİR 04 Temmuz 2018 15:26 NATO SURİYE 30 DK İÇİNDE 60 FUZE FIRLATI AKDENİZDE RUS HAVA SİSTEMİ ÇÖKMÜŞTÜ HATILAYALIM ÖYLE LAFLA OLMUYOR BU İLLER VET OLUR ANCAK TÜRKYE GİBİ BASİT SIRADAN ÜLKELERİN AKLINI ÇELİP KENDİNE SÖMÜRGE YAPMAK İÇİN BU TÜR NUMARALAR YETERLİ

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