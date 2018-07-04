Batı'yı 'çaresiz bırakacak' 6 Rus silahı açıklandı

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rus askeri sanayi dergisi ‘Voenno-promışlenniy Kuryer’ dergisine yaptığı açıklamada, Rusya’nın Batı’yı ‘çaresiz bırakacak’ ve hiçbir şekilde karşılık veremeyecekleri silahlara sahip olduğunu ifade etti.

Borisov, Rusya’nın karşı konulamayacak en güçlü silahları arasında Sarmat kıtalararası füzesinin, T-50 (PAK FA) savaş uçağının, T-14 Armata tankının, S-500 ve Nudol füze savunma sisteminin yanı sıra uyduları devre dışı bırakabilecek bir silah olan radyoelektronik sinyal bozucu Tirada-2S sistemini saydı.

'2027’DE TÜM SİLAHLAR YENİLENMİŞ OLACAK'

Borisov, Rus ordusunun çok güçlü silahlarla donatılmaya devam ettiğini, 2027 yılında ordudaki tüm silahların yenilenmiş olmasının planlandığını vurguladı.

Borisov, gelişmiş teçhizat oranının Stratejik Füze Kuvvetleri’nde yüzde 79’a, Hava Kuvvetleri’nde de yüzde 67’ye ulaştığını da söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 1 Mart’ta Federal Meclis hitabında Rusya’nın yeni silahlarını açıklamıştı. Putin’in açıkladığı silahlar arasında ‘Avangard’ hipersonik kıtalararası füze sistemi vardı. Avangard füze sistemleri, balistik füzeyle uzaya fırlatıldıktan sonra atmosferin yoğun katmanlarında 20 mach hızla binlerce kilometre uçarak kıtalar arası mesafeleri hızlı bir şekilde kat edebiliyor. Avangard füzeleri, karşı tarafın hava ve füze savunma sistemlerinin öngöremediği yörünge üzerinden manevra yapabilme kapasitesine sahip.