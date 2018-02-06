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Batakta olan Bimeks'ten iki yeni teklif

Batakta olan Bimeks'ten iki yeni teklif

Borçları nedeniyle hemen hemen tüm mağazalarına kilit vuran Bimeks, alacaklılara iki yeni teklifle gitti. Şirket bu iki teklifle yeniden hayata dönmeyi amaçlıyor.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 23:26 - Güncelleme: 06-02-2018 00:26

Türkiye'nin ilk 100 şirketi arasında gösterilen ve perakendede ilk 5 şirket arasında yer alan Bimeks, borç batağından kurtulmaya çalışıyor. Şirket borçlarının ve tahvillerinin geri ödenmesi için son kurtuluş olarak alacaklılarına iki yeni teklifle gitti.

Zor durumdan bir türlü çıkamayan ve hissesi yerlerde sürünen Bimeks içinde bulunduğu krizden çıkmak için alacaklılarıyla toplantı düzenledi.

Toplantıda Bimeks ilk alternatif olarak, tahsisli sermaye artırımı yaparak alacaklılarını şirkete ortak edecek.

İkinci alternatif olarak sunduğu plana göre ise teknik şartlarla tahsisli sermaye artırımına katılamayacak olanlar için Özel Maksatlı Şirket kurulacak ve bu şirket tahsisli sermaye artırımına katılarak alacaklılar yine Bimeks hissedarı olacak.

2015 yılı itibariyle Türkiye'nin ilk 100 şirketi ve organize perakendede ilk 5 şirketi içinde yer alıyordu.Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz, bir süredir içinde bulunduğu ticari ve finansal darboğazı aşmak ve normal ticari kapasitesine tekrar dönmek için bir çözüm oluşturmak maksadıyla, ticari alacaklıların, finansal kuruluşların ve tahvil yatırımcılarının davet edildiği bir toplantı düzenlemiştir.

Bu toplantıda Şirketimiz, faaliyetlerinin devam edebilmesine ve bu sayede finansal/ticari tarafların alacaklarını tahsil edebilmesine imkan sağlamak amacıyla iki alternatifli bir çözüm paketi sunmuştur.

1. ALTERNATİF: ORTAKLIK

Ticari alacaklılar, finansal kuruluşlar ve tahvil yatırımcıları, Şirketten alacaklarını, Şirketin gerçekleştirmeyi planladığı tahsisli sermaye artışına iştirak ederek, nominal bedel üzerinden sermaye payına çevireceklerdir.

Bir diğer ifade ile şirketin ticari ve finansal borçları özsermayeye dönüşecek ve alacaklı firmalar Şirket ortağı olacaklardır.

2. ALTERNATİF: HİSSEDAR OLMAK

İlk alternatife teknik veya idari sebeplerle dahil olamayan alacaklılar, alacaklarını, kurulacak bir Özel Maksatlı Şirkete (ÖMŞ) devredeceklerdir. ÖMŞ, 1.alternatifte izah edilen tahsisli sermaye artışına katılacak ve Bimeks hissedarı olacaktır. Bilahare ÖMŞ, sahibi olduğu hisseleri, alacaklarını devreden alacaklılara, prorata olarak rehin verecektir.

Bu çözüm planı ile aşağıdaki sonuçlar hedeflenmektedir:

A. Borçların sermayeye dönüştürülerek bilançonun sürdürülebilir hale gelmesi;

B. Alacakların hukuki baskısından kurtularak şirketin devamlılığının sağlanması;

C. Şirketin sahip olduğu marka, yazılım, e-perakende altyapısı ve mağazalarının hızla iş modeline evrilerek yeniden değer üretir hale gelmesi;

D. Tedarik darboğazının aşılması;

E. Alacaklıların mevcut riskini artırmayacak şekilde alacaklara tekrar tahsil kabiliyeti kazandırmak

F. Çözüme katılacak alacaklıları, 3. taraf risklerine ve hukuki risklere karşı korunaklı hale getirmek

Bu alternatifli çözüm planı ayrıca yazılı olarak ticari alacaklılarla, finansal kuruluşlarla ve tahvil yatırımcılarıyla paylaşılmıştır ve kendilerinden hangi alternatifi tercih ettiklerini yazılı olarak bildirmeleri talep edilmiştir.

OLUMLU DÖNÜŞ OLURSA SPK'YA BAŞVURACAK

Gelen cevaplardan sonra oluşacak duruma göre, Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat ve diğer yasal prosedürler planlanacak ve bütün taraflarla birlikte şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İLK 100 ŞİRKET İÇİNDEYDİ

2015 yılı itibariyle Türkiye'nin ilk 100 şirketi ve organize perakendede ilk 5 şirketi içinde yer alan Şirketimiz, yukarıda izah edilen çözüm planı ile yeniden bu performansına dönerek değer üretmeyi hedeflemektedir.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 05 Şubat 2018 23:53 Elektronik eşyada 24 taksit uygulaması yapmaz iseniz şirketler bir bir batar.Piyasada çok büyük bir mal fiyatlandırması var piyasa çu an birikimi topluyor bu birikim bittiğinde çok büyük nakit sıkıntısı olacak mal çok alacak para yok.Devlet bütün çalışanların maaşlarında %50 üzerinde bir artış yapmaz ise alım gücü her geçen gün eriyor.Bunun en büyük örneğini otomobilde göreceğiz otomobil eskiden olduğu gibi LÜKS olma yolunda 100 bin Tl lik bir araç 3 bin 4 Bin lira maaş alan birisi nasıl 100 bin liralık araç alabilir.Makas inanılmaz açılıyor.

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