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Başsavcılıktan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt!

Başsavcılıktan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, meclis grup toplantısında gündeme getirdiği iddialara yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 21:03 - Güncelleme: 08-03-2018 00:03

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün meclis grup toplantısında gündeme getirdiği öğretmen Gökhan Açıkkollu ile ilgili iddialarına yanıt verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bugün tarihi itibariyle bir siyasi partinin grup toplantısında 'Gökhan Açıkkollu, 15 Temmuz'dan sonra tutuklanıyor. Gözaltı sırasında hayatını kaybediyor. Gözaltı sırasında ilaçların verilmediği bize gelen bilgiler yönündeydi. Hasta ise insülini vereceksiniz, nitekim bu adam öldü. Şimdi bu vatandaşın işkence sonucu öldüğü ortaya çıktı. İşkence sonucu hayatını kaybediyor. Bir tek Allah'ın kulu çıkıp bu ülkede 'Adalet vardır' diyemez' şekilde açıklamalarda bulunduğu anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili yapılan incelemede;

15.07.2016 tarihinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsüne katılan FETÖ mensuplarının İstanbul İli'ndeki eylemlerinin tespitine ilişkin cumhuriyet savcılığımızca yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kadıköy İlçesi'nden Acıbadem istikametine giden ve darbeye katılan tanklara yol açmak isteyen FETÖ mensubu komiserler Çağlar Aydın ve Murat Bağrık'ın yakalanarak gözaltına alınması sonrasında haklarında tahkikat yürütülmekte iken, darbe teşebbüsü sürecinde FETÖ/PDY yapılanmasında bağlı oldukları, üstleri olduğunu beyan ettikleri Habib Ertürk'ün kendilerine 'tanklara yolu açması talimatını verdiğini' beyan etmesi üzerine şüpheli Habib Ertürk'ün gözaltına alındığı, gözaltı süresince emniyet mensuplarına ilettiği bu talimatın da, 'kendisinin üst yöneticisi/abisi konumundaki şüpheli Gökhan Açıkkollu tarafından verildiğini' beyan ettiği, bu tespitler doğrultusunda 24.07.2016 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla şüpheli Gökhan Açıkkollu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gözaltına alındığı, soruşturma esnasında şüphelinin aynı zamanda Fetullahçı Terör Örgütü'nün örgütsel yazışma programı olan ByLock kullandığı anlaşılmıştır.

Gözaltı sürecinde beyan ettiği şeker hastalığı sebebi ile ilaçları temin edilmiş ve kullanması sağlanmıştır. Gerek şüpheli Gökhan Açıkkollu gerekse diğer şüpheliler hakkında tahkikat işlemleri devam etmekte iken 28.072016 tarihinde tekrar rahatsızlanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir.

Gökhan Açıkkollu'nun ölümü olayına ilişkin ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında ayrıca 'kişideki şeker hastalığı ile kalp krizi arasında illiyet bağı olup olmadığına' dair rapor tanzim edilmesi için soruşturma dosyası Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası'na gönderilmiş olup görüş istenmiştir.

Açıklanan bütün bu sebepler;

Gökhan Açıkkollu isimli kişinin 'işkence sebebi ile öldüğüne' ilişkin tüm iddialar örgütsel propaganda amaçlı olup gerçeği yansıtmamaktadır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • KUVAYI MILLIYECI 08 Mart 2018 00:15 BUGUN TURKIYEDE HERKES BILIYORKI KeMaL SIYASET TARIHINE EN HIZLI YALAN SOYLEYEN VE KENDINI YALANLAYAN BIR SIYASETCI OLARAK GECMISTIR...CHP YI TERORISTLERLE DOLDURAN ATATURKUN PARTISINI ATATURKCULERDEN TEMIZLEYEN VE FETOCULERLE DOLDURAN BIRDIR..PARTIMI GERI ISTIYORUMMMMM

    CEVAP YAZ 10 3

  • Misafir 08 Mart 2018 01:00 Kemal Bey belgesiz iddia etmez!_______________Milli Eğitim Müdürü’nden okula giden yazı şöyle: Okulunuz öğretmeni Gökhan Açıkkolu’nun görevden uzaklaştırma kararının Bakanlık oluru ile kaldırıldığı Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından bildirilmiştir.

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